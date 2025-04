MG: alvo de tentativa de homicídio e ameaças é assassinado dentro de casa

Um homem, de 47 anos, foi assassinado com diversos tiros dentro de casa na noite dessa sexta-feira (12/4), no bairro Vila Mariana, na cidade de Paracatu, no Noroeste de Minas Gerais.

Segundo o boletim de ocorrência, a companheira do homem assassinado relatou que estava deitada com o homem em um colchão da sala quando a vítima a chamou para ir dormir no quarto. A mulher contou que se levantou para buscar um copo com água na cozinha e notou um vulto passando em direção a sala.

O indivíduo fez diversos disparos de arma de fogo contra o companheiro dela. Depois do crime, o homem saiu rapidamente da casa e não foi mais visto. Imagens de câmeras de segurança de um imóvel vizinho flagraram dois indivíduos chegando a casa onde ocorreu o crime em uma motocicleta vermelha. O garupa desembarca, pula o muro da residência da vítima e volta minutos depois.

Ainda de acordo com o relato da companheira da vítima, há cerca de dois anos, o homem foi alvo de uma tentativa de homicídio e já sofreu ameaças de morte antes. A vítima ainda tem passagens policiais e foi presa por crime sexual.

A companheira do homem contou aos militares que o relacionamento de oito anos com a vítima era conturbado, pois o homem sentia muito ciúmes, a proibia de sair de casa e já a ameaçou de morte. Ela afirmou que queria se separar dele, mas que, por medo, não conseguia.

A perícia foi acionada e constatou cinco perfurações no rosto, duas no pescoço, duas na orelha, nove no braço direito e duas na mão esquerda. O perito não soube precisar quantas perfurações foram de entrada e quantas de saída. Ao menos 12 estojos deflagrados de calibre 9mm foram recolhidos. O corpo foi levado para o IML e o caso será investigado.