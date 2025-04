Polícia apreende 800 kg de maconha que seriam distribuídos em BH

Jornalista formada pela PUC Minas, repórter de Gerais do Jornal Estado de Minas com passagem pela redação do jornal Hoje em Dia e Portal R7, da Record TV Minas

Mais de 800 quilos de maconha, que seriam refinados e distribuídos em Belo Horizonte, foram apreendidos durante uma operação na madrugada de domingo (13/4). A droga foi interceptada por agentes do Departamento Estadual de Operações Especiais (Deoesp) da Polícia Civil de Minas Gerais (PCMG), em Itaguara, na Região Metropolitana da capital. O entorpecente estaria ligado a um grupo associado a uma facção do Rio de Janeiro.

O delegado Davi Batista Gomes explica que a apreensão foi possível graças ao monitoramento de uma organização criminosa conhecida por refinar pasta base de cocaína. Durante as diligências, a investigação apurou que o carregamento, vindo do Mato Grosso, entraria em Minas Gerais. “Acreditamos que essa organização esteja ligada a uma facção criminosa do Rio de Janeiro, que vem intensificando sua atuação no estado.”

Com o cruzamento de informações com dados da Polícia Rodoviária Federal (PRF), a corporação conseguiu identificar e monitorar o caminhão usado para o transporte dos entorpecentes. O veículo, com refrigeração, foi localizado em um posto de combustível. Os 826 quilos da droga estavam embalados em caixas. Junto aos tabletes, foi encontrada uma nota de dólar falsificada com o rosto do traficante Pablo Escobar.

O motorista, que já tem passagens pela polícia por estelionato, foi detido em flagrante. Em depoimento, informou aos policiais que foi contratado apenas para realizar o transporte e que, ao chegar em Belo Horizonte, receberia R$ 3 mil.

“O caminhão não é produto de furto ou roubo. O motorista alegou que foi contratado exclusivamente para transportar a droga e disse que a recebeu no estado de São Paulo. Por isso, acreditamos que ela não veio diretamente do Mato Grosso para Minas Gerais nesse caminhão, que é de pequeno porte. É possível que tenha sido fracionada no trajeto, e apenas essa parte tenha entrado no estado”, explica Gomes.

A investigação ainda trabalha com a possibilidade de o veículo e o motorista estarem sendo monitorados ao longo do trajeto até a capital mineira. O delegado explica que, normalmente, os veículos são acompanhados por batedores ou por sistemas de monitoramento nas rodovias.

Drogas estavam embaladas por tabletes e com nota de dólar falsa impressa com o rosto do traficante Pablo Escobar Clara Mariz / EM / D.A Press

“O estado de Minas Gerais é muito grande, e a entrada de drogas ocorre de forma difusa, por diversos pontos. Mesmo em cidades do interior, é comum que grandes quantidades sejam deixadas em áreas rurais, onde a droga é fracionada e passa a abastecer os centros urbanos e os pontos de distribuição. É muito raro encontrarmos grandes volumes, em toneladas, dentro de Belo Horizonte ou na Região Metropolitana. Normalmente, essa substância permanece nas zonas rurais do estado”, diz.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Apesar dos mais de 800 quilos de maconha apreendidos, Davi Barcelos explica que, uma vez refinada, a droga renderia ainda mais. “É um pouco complicado prever quanto valeria essa quantidade, porque recebemos a substância, em tese, pura. Ainda não sabemos o teor de diluição a que ela seria submetida, já que um quilo poderia ser transformado em cinco ou até dez, dependendo da proporção. Mas podemos estimar um prejuízo de alguns milhões de reais.”