Um suspeito de cometer cinco homicídios foi preso durante a noite da última quinta-feira (10/4), na Região de Venda Nova, em Belo Horizonte. Hugo Souza, de 23 anos, foi encontrado na casa da namorada, localizada na Rua Benvindo Guimarães, Bairro no Jardim dos Comerciários.

De acordo com o Boletim de Ocorrência, a Polícia Militar (PMMG) localizou dois indivíduos em uma moto, em frente a uma casa em Venda Nova, sendo um deles com características parecidas com a do suspeito. Ao perceber as semelhanças, os militares se reuniram para montar uma ação, visto que o indivíduo era de alta periculosidade e estava foragido há cerca de um ano.

Os policiais se dividiram em duas patrulhas para cercar a casa em que o homem estava. Uma das viaturas se deslocou para a frente da residência e visualizou um homem e uma mulher abraçados.

De acordo com os militares o homem, ao perceber a presença das autoridades, empurrou a mulher e tentou sacar uma arma. Em reação, um policial efetuou dois disparos e o suspeito ficou no chão, não resistindo à prisão.

Ainda segundo a PM, Hugo Souza foi atingido de raspão na perna esquerda e levado ao Hospital Risoleta Neves. Após o atendimento, a prisão preventiva foi decretada. Hugo Souza é suspeito de vários homicídios, ameaça com arma de fogo e roubo.