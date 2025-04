Morre, aos 62 anos, bispo diocesano Dom Geraldo de Souza Rodrigues

A Diocese de Januária comunicou neste domingo (13/4) a morte do bispo diocesano, Dom Geraldo de Souza Rodrigues, de 62 anos. Natural da cidade de Porto Firme, Região da Zona da Mata, o bispo estava internado na capital mineira há algumas semanas, tratando um câncer nos rins.

De acordo com a Conferência Nacional dos Bispos do Brasil (CNBB), Dom Geraldo nasceu em 24 de outubro de 1963, e estava à frente da diocese de Januária, no Norte de Minas, desde 3 de fevereiro de 2024, após ter sido nomeado bispo, em 25 de outubro de 2023. Seu lema episcopal era “Tui sunt, et eos mihi dedisti” (São teus e os destes a mim – Cf. Jo 17,6).

Como padre na arquidiocese de Mariana (MG), Dom Geraldo foi pároco em sete paróquias de Minas Gerais:

Paróquia São Domingos de Gusmão, em Diogo de Vasconcelos

Paróquia Nossa Senhora das Mercês, em Mercês

Paróquia São Sebastião, em Itabirito

Paróquia Sagrado Coração de Jesus, em Conselheiro Lafaiete

Paróquia Nossa Senhora das Brotas, em Entre Rios de Minas

Paróquia São José, em Paula Cândido

Paróquia Nossa Senhora do Rosário de Fátima, em Viçosa

Também atuou como coordenador arquidiocesano de Catequese, representante arquidiocesano dos Presbíteros, vigário forâneo, vigário episcopal, membro do Colégio dos Consultores e do Conselho Arquidiocesano de Pastoral.