Polícia Civil apreende mais de 200 quilos de crack e cocaína em Contagem

A Polícia Civil de Minas Gerais (PCMG) apreendeu cerca de 230 quilos de drogas em Contagem, na Região Metropolitana de Belo Horizonte. Um homem de 25 anos foi preso em flagrante durante a operação. De acordo com a corporação, os entorpecentes abasteceriam pontos de tráfico na capital mineira e em outros estados do Sudeste do Brasil.

A operação aconteceu durante a madrugada desta terça-feira (6/5), quando a equipe da 3ª Delegacia Especializada de Combate ao Narcotráfico (Decna), vinculada ao Departamento Estadual de Combate ao Narcotráfico (Denarc), recebeu a informação de que uma nova remessa de entorpecentes havia chegado na cidade.

Segundo a Polícia Civil, a carga inclui 200 quilos de crack e mais de 30 quilos de cocaína, drogas que vinham da Bolívia e teriam sido separadas em São Paulo para a distribuição em Contagem, mas foram interceptadas pela corporação.

A operação é resultado de uma investigação que durou sete meses. O chefe do Denarc, delegado Rodrigo Bustamante, afirma que a apreensão é uma das maiores do ano. "É um trabalho que não só retira a droga de circulação, como vai aprofundar no aspecto financeiro da organização criminosa, para reprimir suas atividades ilícitas", destaca.

Durante a ação da Polícia Civil, o suspeito de 25 anos foi preso em flagrante. Segundo a corporação, parte da droga estava escondida em um fundo falso do veículo que o homem dirigia.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

O restante da droga foi encontrado em um armário na casa do suspeito, o que resultou na prisão em flagrante. Além dos entorpecentes, três carros e um celular foram apreendidos durante a operação.

*Estagiária sob supervisão do subeditor Thiago Prata