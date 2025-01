Um suposto integrante do PCC foi preso pela Polícia Militar em Gouveia, no Vale do Rio Doce, nessa segunda-feira (6/1). Com ele a polícia encontrou 2.233 pedras de crack, uma barra de maconha de um quilo, dois tabletes de maconha menores, um papelote de cocaína, R$ 510,00, um cartucho deflagrado calibre .38 e um celular.

A prisão ocorreu enquanto os militares rastreavam os autores de um roubo. Policiais militares receberam informações que relataram que dois homens, vindos do Ceará, estariam realizando tráfico de drogas em Gouveia.





Os policiais localizaram os dois homens num imóvel no Bairro Eldorado. Um deles fugiu para uma área de mata e o outro preso. Depois de fazerem buscas nas redondezas, os militares perceberam que o solo, no entorno da casa, estava revirada. Ao escavarem, encontraram a droga.

