Governo amplia vacinação contra hepatite A para grupo específico

O Ministério da Saúde divulgou na última sexta-feira (02/05) a ampliação da vacinação contra hepatite A no Brasil para usuários de profilaxia pré-exposição, conhecido como PrEP, que é o tratamento de prevenção ao HIV. A meta da pasta é imunizar 80% das quase 121 mil pessoas que utilizam o tratamento.

Segundo a Secretaria Estadual de Saúde de Minas Gerais (SES-MG), foram confirmados 223 casos da doença entre dezembro de 2023 e março de 2025 em todo o estado, com crescimento acentuado a partir de agosto de 2024.

Como explica o Ministério da Saúde, a vacina será realizada com duas doses, com intervalo de seis meses entre elas. Para receber o imunizante, é necessário apresentar a receita da PrEP no serviço onde a pessoa pega o medicamento e receber a orientação do local para a vacinação.

A vacina contra hepatite A já faz parte do calendário infantil, no esquema de uma dose aos 15 meses de idade. Além disso, a vacina está disponível nos Centros de Referência para Imunobiológicos Especiais (CRIE), no esquema de duas doses com intervalo mínimo de seis meses para pessoas acima de ano ano de idade com condições de saúde específicas.

Mudança no perfil epidemiológico

O Brasil registrou uma mudança no perfil epidemiológico da doença, com casos graves sendo geralmente registrados entre adultos. Por isso, a medida visa conter surtos nessa parcela da população. A expectativa do governo federal é de que a ampliação da vacinação impacte de forma positiva as internações e os óbitos por hepatite A.

A infectologista Luana Araújo explica que a doença infecciosa, que pode ser transmitida por meio de ingestão de água contaminada ou por práticas sexuais, aumentou principalmente entre homens com mais de 20 anos. Esse grupo representou 62,7% dos casos registrados em 2023, segundo o painel epidemiológico do Ministério da Saúde.

“A gente tem visto um aumento no número de casos por transmissão sexual no Brasil no últimos anos. A população que utiliza PrEP pode também, eventualmente, ter um comportamento que aumenta sua exposição sexual, como, por exemplo, múltiplos parceiros ou relações sexuais desprotegidas”, analisa Araújo.

Luana ainda afirma que o combate à doença é multifatorial e que a vacinação é uma das medidas que deveriam ser tomadas para conter o avanço da hepatite A no país. Ela defende o treinamento dos profissionais de saúde e a educação dos pacientes, em especial os grupos de risco, para que possam se proteger.

“A vacinação e sua ampliação são, sim, uma conquista. Entretanto, gostaria de ver um maior esforço na divulgação do problema, na comunicação sobre a questão, na educação dos profissionais de saúde e na educação da população”, afirma a infectologista.

Cenário em Minas

A SES-MG registrou um aumento no número de casos na capital, especialmente entre homens jovens de 20 a 44 anos. Em 25 de abril deste ano, a secretaria anunciou a realização de uma força-tarefa que inclui investigação epidemiológica ativa, reforço da vigilância e antecipou o envio de três mil doses da vacina contra hepatite A para Belo Horizonte.

Também na capital foi iniciada uma investigação epidemiológica detalhada que inclui o envio de questionários por WhatsApp às pessoas que tiveram casos confirmados ou suspeitos.

Hepatite A

A hepatite A é uma inflamação no fígado, causada por uma infecção viral, que pode resultar em complicações. Ao contrário das hepatites B e C, a hepatite A não evolui para uma doença crônica, mas pode causar sintomas debilitantes e, raramente, falência hepática aguda e levar o paciente ao óbito.

A transmissão do vírus da hepatite A ocorre predominantemente pelo contato de fezes com a boca, podendo acontecer através da ingestão de água ou alimentos contaminados, bem como por meio de práticas sexuais. Dessa forma, a infecção tem grande relação com baixos níveis de saneamento básico e de higiene pessoal.

Segundo a nota técnica do Ministério da Saúde, a via sexual de transmissão tem sido mais prevalente em populações com situação de maior vulnerabilidade, como gays e usuários de drogas. Surtos podem ocorrer em populações com prática sexual anal, que propicie o contato fecal-oral, como o sexo oral-anal principalmente.

Entre os sintomas da doença, estão fadiga, mal-estar, febre e dores musculares, que podem evoluir para sintomas gastrointestinais como enjoo, vômitos, dor abdominal, constipação ou diarreia. Com o avanço da doença, a urina fica escura e o paciente pode apresentar pele e os olhos amarelados (icterícia).

O diagnóstico é realizado por exame de sangue e não há nenhum tratamento específico para hepatite A. A automedicação é contraindicada, uma vez que o uso de medicamentos desnecessários pode comprometer a saúde do fígado.

A principal forma de prevenção é a vacinação e o uso de preservativos é fundamental para a não proliferação da doença.