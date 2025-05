Comunidade ocupa sede da SPU em BH e pede regularização do território

Famílias da Comunidade Tradicional Pesqueira e Vazanteira de Canabrava, no Norte de Minas Gerais, ocupam, na manhã desta terça-feira (6/5), a sede da Secretaria do Patrimônio da União (SPU), na Avenida Afonso Pena, no centro de Belo Horizonte.

A ação pede a emissão urgente do Termo de Autorização de Uso Sustentável (TAUS) e uma resposta e regularização do território onde a comunidade vive há gerações.

“Desde meados dos anos 2000, as famílias enfrentam uma escalada de conflitos territoriais, com despejos forçados, violência armada e criminalização de lideranças. A ocupação é um ato legítimo de luta e resistência, que expressa o cansaço diante de anos de ameaças, perseguições e tentativas de expulsão. Canabrava está exausta de conflitos e humilhações. O território é sagrado: é onde se constrói a vida, o sustento e os laços de comunidade. O poder público precisa romper com o silêncio e oferecer respostas urgentes e efetivas”, explicaram os ocupantes.

De acordo com Ana Francisca, apoiadora da comunidade e agente de pastoral do Conselho Pastoral dos Pescadores e Pescadoras, desde 2005, as famílias de Canabrava enfrentam situações de violência no território. “Em 2017, quando as famílias foram despejadas, houve tiros e várias ameaças contra as pessoas da comunidade, destruição de suas moradias e seus pertences”.

Ainda de acordo com Ana, há uma comissão em negociação com a superintendente da SPU na manhã desta terça-feira e a expectativa da ocupação é que o TAUS seja concedido à comunidade. “O TAUS pode garantir a seguridade de imediato da comunidade até a demarcação do território”.



