Suspeitos abandonam carro na BR-040 e polícia encontra veículos roubados

Três homens foram presos suspeitos de roubarem quatro veículos da Prefeitura de Buritizeiro, município do Norte de Minas, na manhã de segunda-feira (21/4). Eles foram flagrados pela Polícia Rodoviária Federal (PRF) e abandonaram um dos veículos na BR-040, nas proximidades de Paraopeba, na Região Central do estado.

A PRF patrulhava a rodovia quando viu os três suspeitos abandonando às margens da rodovia um carro branco, de modelo Renault Kwid, assim que avistaram a viatura. Os policiais se aproximaram do veículo e constataram que ele era um dos roubados da prefeitura durante a madrugada.

Conforme registros, os policiais encontraram com os homens as chaves de duas vans, também roubadas pelo trio da prefeitura. A corporação teve o apoio da Polícia Militar e, com um drone, encontraram os veículos, de modelos Mercedes-Benz Sprinter e Fiat Ducato, em uma área de mata do município de Pompéu, a aproximadamente 80 quilômetros de onde os suspeitos foram abordados.

Ainda segundo a PRF, um quarto carro, de modelo Volkswagen Gol, foi encontrado pela PM em Vespasiano, na Região Metropolitana de Belo Horizonte.

O trio foi preso e encaminhado à Delegacia da Polícia Civil em Sete Lagoas. Já os veículos foram recolhidos e serão, posteriormente, restituídos à Prefeitura de Buritizeiro.

