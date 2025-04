Grande BH: acidente entre van e caminhão deixa feridos e interdita BR-381

Um acidente envolvendo uma van e um caminhão interdita parcialmente a BR-381, no sentido São Paulo, na altura do município de Itatiaiuçu, na Região Metropolitana de Belo Horizonte, na manhã desta terça-feira (22/4).

De acordo com a Arteris Fernão Dias, concessionária responsável pelo trecho, a van bateu contra uma canaleta e, na sequência, contra a lateral do caminhão. O acidente aconteceu por volta das 7h, no quilômetro 551 da rodovia.

Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF), o condutor da van e dois ocupantes foram levados ao Hospital de Pronto-Socorro de Betim.

Às 9h30, o trecho conta com um congestionamento de aproximadamente dois quilômetros, enquanto a faixa da esquerda está liberada.

Os veículos estão nas faixas da direita e do acostamento, que seguem bloqueadas até a remoção.



