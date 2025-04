Caminhoneiro é preso com pistola e estimulante ilegal em rodovia mineira

O motorista de um caminhão carregado de granito foi preso depois de ser flagrado com arma de fogo não autorizada, munições e drogas inibidoras do sono, na rodovia MGC-418, no Vale do Mucuri mineiro, nessa segunda-feira (21/4).

Uma equipe da Polícia Militar Rodoviária (PMRv) abordou o caminhão que transitava na via na altura do quilômetro 11, na Serra dos Aimorés, durante a “Operação Semana Santa”.

Conforme registros, os policiais encontraram na cabine do caminhão uma pistola Taurus, de calibre .380, dois carregadores e nove munições de mesmo calibre.

Ainda com o motorista, foi encontrado um recipiente com 29 comprimidos de Nobésio. Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF), comumente conhecido como “rebite”, o medicamento é utilizado por motoristas como inibidor de sono e como forma de prolongar o tempo acordado e permitir que dirijam por longas distâncias.

Ainda conforme a PRF, a utilização do medicamento afeta os reflexos do usuário, o que pode ocasionar acidentes.

O motorista foi preso em flagrante por porte ilegal de arma de fogo de uso permitido e uso e consumo de drogas. Já os materiais foram encaminhados à Delegacia de Polícia Civil de Nanuque, no Vale do Mucuri.