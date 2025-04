BR-116: caminhão com manga tomba depois de ser autuado com excesso de carga

Um caminhão carregado com mangas tombou na rodovia BR-116, na altura do distrito de Realeza, em Manhuaçu, na Zona da Mata mineira, na manhã desta quarta-feira (2/4). Na terça-feira (1º), o motorista foi multado por excesso de carga e encontrado com substâncias psicoativas.

Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF), o acidente aconteceu às 5h50, no quilômetro 576. O homem foi resgatado com lesões graves por uma equipe da concessionária EcoRioMinas para o Hospital César Leite, em Manhuaçu.

Ainda segundo a PRF, ele foi alvo de fiscalização na terça-feira, na Unidade Operacional da PRF de Caratinga. Ele foi flagrado na posse de comprimidos rebite, utilizados para estímulo e produtividade, e com 7.500 kg de excesso de peso na carga do veículo.

Foi determinado que fosse retirado o excesso de peso, porém, conforme o material encontrado no local do acidente, os policiais desconfiam que a carga tenha sido recolocada no caminhão.

Conforme a PRF, foi feito um boletim de ocorrência contra o homem pela posse das substâncias proibidas e o motorista foi trocado. Porém, no momento do acidente, conduzia o veículo o mesmo motorista autuado anteriormente.

O caminhão segue no local no aguardo de retirada.