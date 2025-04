Um morre e quatro ficam feridos em acidente com três veículos

Repórter de Gerais. Formada em Jornalismo pela PUC Minas e pós-graduada em Produção em Jornalismo Digital. Estagiou no Estado de Minas em 2020 e 2021, quando foi efetivada como repórter.

Uma pessoa morreu e quatro ficaram feridas em um acidente envolvendo três veículos na BR-356, em Itabirito, na Região Central de Minas, no início da manhã desta quarta-feira (2/4).

Segundo informações iniciais do Corpo de Bombeiros, o acidente envolveu dois carros de passeio e um caminhão carregado com legumes, na altura do quilômetro 49, subida da Serra Santa.

Uma das vítimas ficou presa às ferragens e morreu no local. As outras quatro vítimas foram socorridas e encaminhadas para atendimento hospitalar.

Duas pessoas foram levadas para a UPA de Ouro Preto e as outras duas foram encaminhadas para o Hospital João XXIII. O estado de saúde delas não foi divulgado.