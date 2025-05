Batalhão para grandes eventos como clássicos de futebol é inaugurado em MG

O novo Batalhão Especializado em Policiamento de Eventos (Bepe) da Polícia Militar foi inaugurado na manhã desta terça-feira (13/5), em Belo Horizonte.

Segundo o governo de Minas, o batalhão tem a missão de assegurar o policiamento preventivo e repressivo em eventos de grande porte no estado, como jogos de futebol, shows e atividades culturais, seguindo um planejamento estratégico específico.

O Bepe, instalado dentro do Complexo da Polícia Militar no Bairro Gameleira, Região Oeste da capital, é resultado da reformulação da antiga Companhia de Polícia Militar Independente de Recobrimento e Eventos, que passa a contar com uma maior estrutura. Ainda de acordo com o governo estadual, a mudança também gera transformações administrativas e operacionais, garantindo maior autonomia em áreas como pessoal, inteligência e logística.

“O Bepe nasce como resposta firme e inovadora à crescente complexidade dos grandes eventos, sobretudo no cenário esportivo, que pulsa no coração do povo mineiro. Esta unidade especializada é fruto de planejamento e vontade de entregar aos mineiros uma prestação de serviço de maior qualidade”, afirmou o comandante do Bepe, tenente-coronel Josmar Henrique Garcia.

A previsão inicial é que o Bepe funcione com 230 militares, mas, segundo o tenente-coronel Josmar Henrique Garcia, já há estudos para que o efetivo seja aumentado. "Na verdade, a gente vai iniciar a operação com 230. Vamos trabalhar em vários eventos e, conforme a demanda for chegando, a gente vai fazendo essa análise e vai incrementando o efetivo".

O Comandante Geral da Polícia Militar, Coronel Frederico, destacou que a criação do Bepe é resultado da busca da eficiência do uso de recursos humanos e logísticos da corporação. “Fizemos um estudo dos empregos que estavam sendo feito nos eventos, shows e partidas de futebol e chegamos à conclusão que modificando e alterando a estrutura empregada antes e criando o Bepe, ou seja, um batalhão específico para trabalhar nessa área dos eventos de forma geral, nós teríamos uma melhor capacidade de dar uma resposta nesses eventos”.

Ainda segundo o comandante, não foi necessário demanda de recurso adicional para a criação do novo batalhão. “Nós empregamos aquilo que já existia. Fizemos somente realocações para que a gente pudesse criar esse batalhão”.



O governador Romeu Zema (Novo) também participou da inauguração do novo batalhão e disse que, além do batalhão trazer a sensação de segurança para aqueles que participam de ventos culturais no estado, será uma ferramenta usada na identificação e localização de foragidos da Justiça.

"Para mim é uma satisfação enorme estarmos vendo mais esse avanço na nossa segurança pública e um avanço extremamente significativo. Através dos recursos tecnológicos que estamos implantando (no Bepe) será possível detectar pessoas que estão com mandato de prisão, criminosos que sempre acabam indo a eventos culturais em Minas".

Zema ainda destacou a importância do batalhão para atrair mais turistas e garantir a segurança deles e dos mineiros nos grandes eventos. "O Bepe vai permitir que o turismo em Minas e os eventos sejam ainda mais valorizados e procurados. Quem viaja para conhecer culturas, ir em grandes eventos, quer estar em segurança", ressaltou.

Cruzeiro e Atlético

O Bepe já estará trabalhando no clássico entre Cruzeiro e Atlético, no domingo (18/5), no Mineirão. Segundo a Polícia Militar, o batalhão de choque continua atuando na segurança interna do estádio e o Bepe estará trabalhando nos portões e perímetro imediato do Mineirão.

"Teremos a integração entre o policiamento externo do perímetro imediato do estádio feito pelo Bepe com o policiamento interno dos estádios e do Batalhão de Choque", explicou o comandante do Bepe.

Além de eventos culturais

Além da função prioritária, o Bepe também será empregado em missões suplementares, apoiando outras unidades da PM, conforme alinhamento tático entre as unidades envolvidas.

De acordo com o comandante geral da PM, o Bepe ainda será reforçado esporadicamente, quando necessário, pelo Batalhão Acadêmico, que é composto pelos alunos que estão em curso na Academia da Polícia Militar e ainda pelo Batalhão Metropolitano, que é o efetivo que trabalha na parte da administração.



O comandante do novo batalhão ressaltou os benefícios para os mineiros. "Hoje, nós escrevemos um novo capítulo na história da segurança pública de Minas Gerais. A criação do Bepe representa a materialização do compromisso inabalável com a ordem da paz social e com a proteção da nossa população".