Ceresp Gameleira continua recebendo detentos apesar de superlotação

No dia 21 de julho, a Justiça de Minas determinou que o presídio fosse interditado devido à superlotação (foto: Leandro Couri / EM / D.A Press) A Justiça de Minas Gerais aumentou a capacidade de lotação do Centro de Remanejamento do Sistema Prisional (Ceresp) localizado no Bairro Gameleira, na Região Oeste de Belo Horizonte. A decisão aconteceu após ser constatado a superlotação do presídio. Conforme o juiz Luiz Carlos Rezende e Santos, a partir desta quinta-feira (3/8) o local poderá receber até 550 presos. No entanto, devido a obras estruturais, a unidade tem capacidade de comportar 364 detentos.

Em sua decisão, publicada nesta quarta-feira (2/8), o magistrado reconheceu que há mais pessoas retidas do que a unidade prisional comporta. As celas, que têm seis camas cada, comportavam até 15 detentos na última segunda-feira (31/7).









No dia 24 de julho, Luiz Carlos deu prazo de 8 dias para que o Governo de Minas Gerais apresentasse um plano de contingência que resolvesse o problema da superlotação no Ceresp Gameleira. Como resposta, o Estado, por meio da Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública (Sejusp), informou que as intervenções na unidade estão previstas para serem concluídas no em agosto de 2024.





Até lá, ficou determinado que a capacidade máxima vai variar mensalmente, conforme as obras vão sendo concluídas. Assim, a partir de 1º de setembro de 2023, a lotação será de 500 presos. Treze dias depois, em 14 de setembro, 400.





“O Estado afirma que as obras estarão concluídas, e as celas desativadas em condições de uso a partir de 15 de setembro de 2023. Portanto, com a inauguração, a capacidade do CERESP não será superior a 400 presos, posto que onde estão os atuais presos será esvaziado para prosseguimento da reforma”, afirmou.





Obras





De acordo com a Sejusp, o investimento para que as melhorias no centro de remanejamento sejam feitas é de R$ 3,2 milhões e faz parte do pacote de R$ 74 milhões destinados pelo Governo para a melhoria do sistema prisional e em todo o Estado.





Conforme o juiz Luiz Carlos Rezende e Santos, pelo que foi apresentado pelo Estado, as celas continuarão com as mesmas dimensões. No entanto, passarão por melhorias das condições como ampliação do número de camas.