Neta acusa avô de ter abusado de vizinho autista de 17 anos em Minas

432

Assim que os militares chegaram no local, no bairro Santa Luzia, a neta alegou que o avô teria acariciado as partes íntimas do vizinho, que é primo dela (foto: Sinteac/Reprodução ) Uma jovem de 23 anos acionou a Polícia Militar em Juiz de Fora, na Zona da Mata mineira, nessa terça-feira (1/8), para denunciar que o avô, de 83, teria abusado sexualmente de um adolescente, de 17, que tem Transtorno do Espectro Autista (TEA).

Questionada pelos militares, a vítima disse que foi pedir um pouco de café na casa do idoso. O suspeito, segundo conta, o chamou para entrar no imóvel, quando então teria acariciado o pênis dele. Por fim, o idoso teria pedido para que o adolescente não contasse nada a ninguém.

De acordo com a PM, a neta, que mora no segundo andar, percebeu a movimentação na casa do avô e conseguiu filmar parte da ação criminosa. Mesmo assim, o idoso negou ter cometido o crime, mas foi levado à delegacia.

A vítima foi encaminhada para o Hospital de Pronto Socorro Dr. Mozart Teixeira (HPS), onde os exames realizados não apontaram vestígio de relação sexual.