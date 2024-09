A perspicácia do cabo Jonathan Felipe de Andrade, do 6º Batalhão de Polícia Militar de Governador Valadares, no Vale do Rio Doce, salvou a vida de um recém-nascido de apenas 16 dias.





O policial estava de plantão na portaria do batalhão, no Bairro Senhora de Lourdes, quando chegou um casal: Samuel Pereira da Silva e a mulher, Júnia Rodrigues, com uma criança no colo.

Apavorado, Samuel gritava que o filho estava engasgado. Imediatamente, o policial pegou a criança nos braços, colocou-a no colo e realizou a manobra de Heimlich.





A criança começou a respirar novamente. Imediatamente, o policial chamou o Samu, que enviou uma viatura ao local. O recém-nascido, que já respirava normalmente, foi levado, por precaução, ao Hospital Municipal, onde ficou em observação por duas horas e recebeu alta.