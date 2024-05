Bebê foi salvo pela médica do Samu, bombeiro e policial militar

A Polícia Militar, Corpo de Bombeiros e uma médica do Samu salvaram um bebê em convulsão na madrugada desta sexta-feira (17), em Governador Valadares, Região do Vale do Rio Doce Mineiro.

Segundo informações da Polícia Militar, a corporação recebeu uma ligação no 190 durante a madrugada, com um pedido de socorro, informando que uma criança de um ano e meio estava em convulsão.

Como os familiares relataram que a criança entrou em processo de parada cardiorrespiratória, foi necessário uma agilidade por parte dos militares, que iniciaram, por meio de vídeo chamada, as orientações aos familiares de como proceder até a chegada da equipe do Samu no endereço.

Leia também: Policiais salvam bebê engasgada com leite em Minas

Entretanto, pelo vídeo perceberam que, na verdade, a criança estava tendo algumas convulsões e que, aparentemente, ela não estaria engasgada. Então, os militares orientaram a família a lateralizar o bebê e limpar as secreções que estavam saindo de sua boquinha, evitando que ela pudesse bronco aspirar estas secreções.

Com as orientações da Polícia Militar, dos Bombeiros e uma médica do SAMU, os familiares realizam a reanimação da criança, que posteriormente foi socorrida pelo SAMU e levada até um hospital próximo. A criança está lúcida e em observação.