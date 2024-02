O salvamento da bebê aconteceu dentro do 67º BPM, em Uberaba, no Triângulo Mineiro

Os sargentos do 67º Batalhão de Polícia Militar (BPM) Vinicius Caetano e Marcos Vinícius salvaram a vida de uma bebê recém-nascida, no início da tarde deste domingo (25/2), quando ela estava engasgada com leite. A criança foi levada pela família à sede do batalhão, em Uberaba, no Triângulo Mineiro, local onde aconteceu o salvamento.

Um vídeo que circula em grupos de WhatsApp foi publicado nas redes sociais do 67º BPM e já conta com centenas de curtidas e comentários.

Leia também: Homem morre afogado em lagoa na Grande BH



“Os policiais militares do 67º BPM salvaram a vida da Sofia, uma bebê recém-nascida. A pequena guerreira foi socorrida e encaminhada para receber atendimento médico. Ela passa bem e está se recuperando do susto! Parabéns a todos que contribuíram para esse final feliz!”, diz a publicação.

O representante da Polícia Militar de Minas Gerais (PMMG) no Poder Legislativo de Uberaba, o vereador Cabo Diego, enalteceu o trabalho dos colegas. “Nossos heróis não usam capas! Usam fardas! Os sargentos Vinicius Caetano e Marcos Vinícius, juntos, salvaram a vida de uma bebê, dentro da unidade da PMMG. As cenas são emocionantes, e nosso orgulho só aumenta. Obrigado, guerreiros! Nossos verdadeiros heróis!”, publicou.