Drones avaliados em R$ 250 mil roubados são apreendidos em cidade mineira

A Polícia Civil de Minas Gerais (PCMG) recuperou dois drones avaliados em R$ 250 mil que tinham sido roubados no estado do Tocantins no fim de 2024. Os equipamentos estavam em uma loja de manutenções em Uberlândia, no Triângulo Mineiro, conforme informou a Delegacia Regional na cidade nesta segunda-feira (19/5).



Os drones eram usados em trabalho de pulverização de insumos agrícolas e teriam sido adquiridos por um empresário da cidade, de uma carga com 13 equipamentos no total, roubada em Duerê (TO). O roubo aconteceu em uma abordagem feita na rodovia BR-153, no dia 13 de dezembro de 2024.



De acordo com delegado regional Gustavo Abrahão Anai, os drones foram alvo de uma quadrilha e tinham saído da cidade de São Paulo (SP). Homens armados renderam o motorista e roubaram não só drones, como acessórios.



Dias depois, um deles foi recuperado em Catanduva (SP). A partir dessa recuperação, foram iniciadas as investigações que culminaram na apreensão em Uberlândia, em uma loja de assistência técnica de drones no Bairro Novo Mundo.



O comprador foi identificado durante a investigação e poderá ser indiciado por crime de receptação.



A polícia ainda procura um terceiro drone, que também teria sido comprado pelo empresário uberlandense.

A transportadora, que teve o motorista rendido e a carga roubada, foi avisada e deverá mandar um representante a Uberlândia para ser restituída.