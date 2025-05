MG: mulher recebe ‘mata-leão’ e golpe de canivete no pescoço ao negar sexo

Uma mulher de 27 anos foi agredida em um quarto de motel em Bocaiuva, no Norte de Minas Gerais, nessa segunda-feira (19/5). O suspeito é um jovem de 19 anos, que teria cometido o ato violento após a vítima se negar a manter relações sexuais com ele.

A mulher relatou à Polícia Militar (PMMG) que o jovem mandou mensagem convidando-a para sair. Ela disse que aceitou, e, depois, eles foram para um motel, onde ela acabou desistindo de ficar lá e pediu para ir embora – momento em que o rapaz não teria aceitado.

Contrariado, segundo contou, ele aplicou nela o golpe conhecido como mata-leão e, em seguida, fez um movimento com um canivete no pescoço dela. A vítima disse à polícia que saiu correndo do quarto e pediu ajuda.

A Polícia Militar foi acionada e encontrou o rapaz deitado dentro do quarto do motel. Questionado sobre o crime, ele apenas disse que estava se envolvendo com a vítima há três meses e estaria apaixonado por ela.

O homem foi preso por tentativa de feminicídio e levado para a delegacia. A mulher deu entrada em hospital da cidade. O quadro de saúde dela é estável.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia