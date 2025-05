Atropelamento planejado? Motorista atinge mulher e foge

Um atropelamento está sendo investigado como tentativa de feminicídio pela Polícia Civil do Rio de Janeiro. Na manhã do último sábado (17), um carro, que estava parado, acelerou em direção a uma mulher que atravessava uma rua em Vigário Geral, na Zona Norte. As imagens de câmeras de segurança revelam o momento exato em que o motorista aguarda a aproximação da vítima, acelera o veículo e a atinge em cheio.

A mulher é Daiana da Silva Felipe, que foi socorrida em estado grave para o Hospital Getúlio Vargas, na Penha, onde está internada. O autor do crime seria, segundo testemunhas, o ex-namorado da vítima, Jorge Pereira Alves, com quem ela teria mantido um relacionamento marcado por violência e ameaças constantes.

O que mostram as imagens do atropelamento?

As câmeras da região mostram o veículo parado, com o condutor aparentemente esperando Daiana. Assim que ela se aproxima, o carro acelera e a atropela. O motorista não presta socorro e foge. A polícia trata o caso como uma tentativa premeditada de feminicídio.

Jorge Pereira Alves tem histórico de agressões. Pessoas próximas à vítima relataram que ele já teria esfaqueado uma ex-companheira anteriormente, o que reforça a tese de reincidência em crimes contra mulheres.

O que a polícia descobriu até agora?

Agentes da 38ª DP (Brás de Pina) localizaram o carro utilizado no crime, que apresentava danos na parte frontal compatíveis com o impacto do atropelamento. O veículo foi apreendido e encaminhado para perícia.

Jorge continua foragido e é considerado o principal suspeito. A polícia pede ajuda da população e solicita que qualquer informação sobre o paradeiro dele seja repassada ao Disque-Denúncia (2253-1177). As denúncias são anônimas.