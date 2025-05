BH: mulher é esfaqueada pelo ex na frente da filha e está em estado grave

Jornalista pela Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG). Repórter de Gerais com passagem na equipe de redes sociais, além de apoio em áreas como Cultura, Tecnologia, Nacional e Internacional como estagiária.

Uma mulher, de 29 anos, foi esfaqueada e feita de refém pelo ex-companheiro no Bairro Santa Margarida, na Região do Barreiro, em Belo Horizonte, nesta sexta-feira (2/5).

A vítima, encaminhada ao hospital em estado grave, estava acompanhada pela filha e pela mãe idosa.

De acordo com a Polícia Militar de Minas Gerais (PMMG), o homem ficou agressivo com a chegada dos policiais e partiu para cima deles. Com isso, ele foi baleado pelos militares e encaminhado ao hospital, também em estado grave.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Ainda não há informações sobre a motivação do crime. A ocorrência está em andamento.