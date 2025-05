BH: casal planejava viagem antes de homem matar esposa com facão em pousada

Um representante comercial de 38 anos foi preso suspeito de matar a esposa Fernanda Dantas Garrido Ribeiro, de 40, com golpes de facão na nuca. O crime aconteceu em uma pousada localizada na Avenida Otacílio Negrão de Lima, altura do Bairro Jardim Atlântico, na Região da Pampulha, em Belo Horizonte. O homicídio foi registrado na noite dessa quinta-feira (1/5).

Familiares do autor e testemunhas do crime disseram que o casal estava tendo problemas na relação, mas davam sinais de reconciliação nos últimos dias, como o planejamento de uma viagem para o Chile nas próximas férias.

A gerente Fernanda Dantas Garrido Ribeiro foi encontrada caída na área externa da pousada com um grande ferimento na nuca e já sem sinais de vida. Ela estava no local com o marido e parentes dele para uma confraternização familiar. O crime foi presenciado pela mãe do autor do crime, um irmão e a cunhada.

Segundo boletim de ocorrência da Polícia Militar de Minas Gerais, o homem teria bebido meia garrafa de vinho e cerveja sem álcool antes de cometer o homicídio. A vítima estaria sentada na área externa conversando e bebendo com cunhada quando o esposo desferiu vários golpes de facão na nuca dela.

Ainda de acordo com registros policiais, o irmão do homem interveio e o conteve. Em seguida, os familiares se esconderam no banheiro temendo que o autor do homicídio ferisse mais alguém. O homem fugiu do local de carro.

A polícia conseguiu identificar a passagem do veículo em Curvelo, na Região Central de Minas, e a equipe local foi acionada. O autor do homicídio foi localizado e preso por uma equipe de Morro da Garça, município na mesma região do estado.

Familiares do suspeito não souberam precisar o que motivou o homicídio e nem se a arma havia sido levada pelo autor para a pousada. Os parentes alegaram à polícia que o homem tinha diagnóstico de esquizofrenia, mas o tratamento teria sido interrompido há cerca de um ano. No entanto, ele supostamente continuaria fazendo uso de medicamentos, mas as dosagens e frequência de uso não puderam ser confirmadas.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

O corpo de Fernanda Dantas Garrido Ribeiro foi levado ao Instituto Médico Legal (IML) após a perícia ter constatado o óbito com causa lesão perfurocortante na coluna cervical posterior com extensa perda de sangue.