Morre jovem que era o único sobrevivente de tragédia na MG-050

A Santa Casa de Passos, na Região Sul de Minas, confirmou a morte do adolescente de 14 anos, Richard Simões Alves. O jovem era último sobrevivente do grave acidente de carro, com cinco passageiros da mesma família, que aconteceu na rodovia MG-050, na noite de domingo (27/4).

Dos cinco passageiros, dois adultos morreram no local. Um terceiro adulto e um bebê, foram socorridos para o Hospital de Passos, mas morreram na unidade de saúde. Richard ficou internado em estado grave, na mesma unidade desde o dia do acidente. Ainda não foram divulgadas informações sobre o velório e sepultamento.

Relembre o acidente

Na noite de domingo (27/4) as cinco vítimas retornavam de uma festa de aniversário, em Passos, e seguiam para Itaú de Minas. De acordo com a Polícia Militar Rodoviária (PMRv), o motorista que dirigia um Gol, perdeu o controle da direção e bateu contra uma caixa de captação de água de chuva. Ainda segundo a PMRv, o homem não era habilitado e havia consumido bebida alcoólica antes de dirigir.

O choque foi bastante violento, e além do carro ficar totalmente destruído, danificou parte da estrutura da caixa de água, que foi projetada para a pista contrária. Dois outros veículos que trafegavam no local foram atingidos por pedaços da caixa de água.