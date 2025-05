PM abre caminho no trânsito para socorrer criança em convulsão; veja vídeo

Repórter de Gerais. Formada em Jornalismo pela PUC Minas e pós-graduada em Produção em Jornalismo Digital. Estagiou no Estado de Minas em 2020 e 2021, quando foi efetivada como repórter.

A Polícia Militar ajudou no socorro de uma criança de 6 anos que estava convulsionando na noite dessa terça-feira (20/5), em Governador Valadares (MG), na região do Vale do Rio Doce.

Um vídeo mostra a viatura policial abrindo passagem para o carro da família passar no trânsito da cidade em horário de pico. Veja:

A família se dirigia até o hospital com dificuldade devido ao engarrafamento da cidade quando avistou a viatura policial e pediu ajuda.

Os militares foram guiando e abrindo caminho para o veículo até um hospital particular da cidade, onde a criança foi atendida.



Não há informações sobre o estado de saúde da criança.

