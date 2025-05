Mães de Pet? PetCafé promove evento especial para donas de animais em BH

Neste sábado (10/5) e domingo (11/5), o PetCafé, na Savassi, na Região Centro-Sul de Belo Horizonte, conta com uma programação especial dedicada às mães de pet, com entrada gratuita.

Dentre os destaques, estão um desfile pet no sábado (10/5), das 10h às 12h, combos exclusivos no cardápio durante todo o fim de semana e brindes para as homenageadas no domingo de Dia das Mães.

Em entrevista ao Estado de Minas, Catarina Hauck, fundadora da loja, explica como o projeto foi pensado: "A ideia principal surgiu quando sentimos a necessidade de um lugar para acolher as donas de animais no dia das mães. Em BH, é perceptível que esse mercado de famílias de pet tem crescido muito, então buscamos uma forma de agregar essas pessoas".

O evento celebra o vínculo entre tutores e seus animais de estimação, com direito a uma passarela onde mães e pets poderão desfilar juntos. "Mais do que um evento, é uma celebração do vínculo afetivo que tantas pessoas compartilham com seus animais. As donas poderão desfilar com seus bichinhos e se sentirem realmente como mães", descreve. "Afinal, maternidade também é feita de ração, passeio e muito 'lambeijo'."

Além do planejamento, o espaço oferecerá almoço no domingo, permitindo que mães celebrem a data ao lado de seus filhos humanos e de quatro patas. O PetCafé ainda preparou mimos e descontos especiais para as mães de pet, reforçando o clima de afeto e inclusão.

O fim de semana é uma oportunidade para registrar momentos únicos e vivenciar o amor em suas diversas formas - seja com gatos, cachorros ou ambos. A presença dos pets não apenas é permitida, como é incentivada.



*Estagiária sob supervisão do subeditor Thiago Prata