Dia das Mães: a solidão de mulheres que tentam engravidar

Com a chegada do Dia das Mães, é preciso lembrar de muitas mulheres que estão no processo para realizar o sonho da maternidade. Seja naturalmente ou com tratamento médico, o caminho nem sempre é fácil e guarda muitos desafios, além da ansiedade e da angústia durante a espera pelo resultado positivo. Para a psicóloga coordenadora do núcleo de sexualidade da Holiste Psiquiatria, Josefa Ferreira, a pressão social sobre a maternidade torna o processo ainda mais doloroso e solitário para as mulheres.



“Antes, a maternidade era vista como algo obrigatório na vida de uma mulher, mas conseguimos desmistificar essa questão. Nem toda mulher quer ser mãe. Mas, e quando o desejo existe e a realização não vem? Persiste a ideia de que engravidar é um processo fácil, mas não é verdade. Muitas mulheres enfrentam dificuldades e sofrem com pressões sociais que podem gerar estigmas, afetar a autoestima, o bem-estar psicossocial e as relações interpessoais", comenta a profissional.





Resultado positivo não deve virar cobrança





A psicóloga alerta que, neste processo, muitas enfrentam comentários que são reflexo da pressão para ter filhos. A especialista destaca que, mesmo que seja um sonho, a cobrança pelo resultado positivo pode levar a sentimentos de culpa, ansiedade, tristeza e até mesmo desencadear uma depressão.

As tentantes também costumam receber críticas, como porque deveriam ter tentado mais cedo, deveriam mudar de médico ou fazer uma receita que deu certo com outra pessoa, como se o processo tivesse de seguir um padrão único para todas as mulheres.

Josefa destaca a importância das redes sociais para ampliar este debate. "Recentemente algumas influenciadoras e atrizes utilizaram o próprio perfil como ferramentas para abrir espaços e discutir esses temas, compartilhando experiências e alertando outras mulheres que possam estar passando por situações semelhantes. Existem até projetos voltados para essas vivências pessoais no processo da maternidade, e isso é importante", aponta.





Como cuidar da saúde mental durante o processo





Para a psicóloga, muitos casais não se dão conta que este período exige muito emocionalmente, mas que não precisa ser vivido sem apoio de um profissional de saúde mental. “Entendendo ser um processo desafiador e muitas vezes solitário para a mulher, que já traz na bagagem cobranças e sensação de impotência, poder contar com o suporte do parceiro, da família e de psicólogos durante esse momento faz a jornada ser um pouco mais leve e menos sofrida".

A profissional reforça que a rede de apoio também é fundamental para ajudar as mulheres a lidar com o estresse emocional e as dificuldades de um processo que pode ser longo e desafiador. Ainda assim, lembra que é importante não abandonar outros aspectos da vida, como trabalho, atividade física, hobbies e o relacionamento consigo e com os outros.

"O caminho para a maternidade não precisa ser solitário — acolhimento, escuta e apoio fazem diferença nessa jornada".



