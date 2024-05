O Dia das Mães se aproxima e suscita uma questão debatida com entusiasmo em muitos lares: "Mãe de pet é mãe?" Esta interrogação inspira reflexões sobre o que realmente define a maternidade e quem merece ser homenageado nesse dia especial.

Embora a maternidade tradicionalmente evoca imagens de mães humanas cuidando de seus filhos biológicos, o papel das mães de pets está recebendo cada vez mais atenção e reconhecimento. Nos dias de hoje, os tutores de animais de estimação têm diversos perfis, incluindo casais sem filhos, solteiros, famílias nucleares e pessoas idosas, demonstrando que o amor pelos animais transcende diferentes contextos familiares.

“Esses tutores de animais investem tempo, energia e recursos para garantir o bem-estar e a felicidade de seus companheiros peludos, emplumados ou escamosos. Eles se dedicam a proporcionar alimentação adequada, cuidados veterinários, exercício físico e, acima de tudo, amor e afeto”, explica a médica veterinária e supervisora técnica-comercial da Brazilian Pet Foods, empresa de alimentos para cães e gatos, Dorie Zattoni.



"Neste Dia das Mães, à medida que celebramos todas as formas de maternidade, é importante reconhecer o significado profundo dos laços entre animais de estimação e seus tutores. Mães de cães, gatos, pássaros e outros animais formam laços verdadeiros e significativos com seus companheiros não humanos, enriquecendo suas vidas com amor incondicional e lealdade."

Conforme a sociedade evolui, a compreensão da maternidade também vai se desenvolvendo. Cada vez mais, as pessoas reconhecem que o amor maternal transcende as fronteiras das espécies e valorizam a importância dos laços entre humanos e animais de estimação.