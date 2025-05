Dia das mães: quem ama cuida (principalmente da saúde)

No segundo domingo de maio (11/5) comemora-se o dia das mães e nesta celebração é importante dedicar um olhar profundo sobre a saúde integral da mulher, compreendendo que cuidar de quem cuida é uma prioridade que reverbera na saúde emocional e física de toda a família.



Segundo pesquisa da ONG Think Olga, um relatório feito sobre a saúde da mulher brasileira, que reúne dados que analisaram desde a sobrecarga de trabalho, insegurança financeira, o esgotamento mental e físico causado pela economia do cuidado, ao menos 38% das mulheres são as únicas provedoras de seus lares e em torno de 45% apresenta algum transtorno relacionado à saúde mental como ansiedade e depressão e entender esse cenário é fundamental para falarmos de mudanças necessárias neste cenário.

De acordo com a mentora em vida saudável e nutricionista clínica Jhenevieve Cruvinel, a saúde da mulher vai muito além de um corpo físico saudável, principalmente em relação à saúde das mães, é fundamental olhar para outros fatores: se no dia a dia ela consegue aderir as práticas de autocuidado; qual seu meio e as influências da convivência social; quais são seus desafios da rotina e as relações dentro e fora de casa?

“Todo este cenário afeta diretamente a qualidade de vida, a neuroquímica, sistema imune e hormonal. E, para promover verdadeiramente a saúde, é preciso dar importância, sim, à prática de uma alimentação funcional, à prática da espiritualidade e dos cuidados com a saúde mental e emocional, estas últimas muito afetadas muitas vezes pela sobrecarregada por múltiplos papéis que essa mulher desempenha”, adverte Jhenevieve.

Segundo a especialista, em relação à fisiologia feminina, já há uma oscilação hormonal natural do ciclo menstrual, que, quando somada à sobrecarga mental e emocional, afetam importantes neurotransmissores como a serotonina, dopamina e GABA, impactando diretamente o humor, foco e disposição. Estudos mostram que hábitos saudáveis e alimentação rica em triptofano (como nozes, banana, ovos) e antioxidantes (frutas vermelhas, cítricas, vegetais verde escuros, alimentos de coloração arroxeada) favorecendo a regulação dessas substâncias de forma natural.

“Os alimentos anti-inflamatórios e ricos em antioxidantes auxiliam também no equilíbrio da flora intestinal, que está diretamente ligada ao cérebro pela eixo intestino-cérebro, criando um aporte para aumento da produção de serotonina e absorção de micronutrientes que melhoram a saúde a vitalidade e o bem-estar da mulher. Outros alimentos que são super ricos e podem promover o bem-estar são o abacate e as oleaginosas: que são excelentes fontes de gordura boa e magnésio e aliados no combate à ansiedade e ao cansaço mental”, indica a mentora que completa, “os peixes ricos em ômega-3 (salmão, sardinha): combatem inflamação e melhoram o humor. Já as leguminosas (grão-de-bico, lentilha, ervilha, edamame, feijões): regulam glicemia e dão saciedade”.

De acordo com Jhenevieve, as mulheres devem apostar também nos chás, ricos em antioxidantes e catequinas, que são anti-inflamatórios naturais. Além disso, alguns tipos como chá verde, cidreira, camomila, melissa e passiflora, promovem relaxamento e melhor sono.

Além da alimentação

O autocuidado é um ato de amor-próprio e deve ser priorizado, olhando para as demandas e tarefas em busca de pequenos intervalos e pausas para uma meditação, respiração consciente, alongamento do corpo, contemplar a natureza ou apenas ouvir uma música.

“Reduzir a autocobrança é uma prática valiosa para todas as mães, mas principalmente aquelas com filhos pequenos, quase sempre enfrentando a fase da privação de sono, os desequilíbrios hormonais naturais no pós-parto que podem durar algo em torno de dois anos e toda uma mudança de perspectiva emocional de vida e rotina. Entender que estas fases passarão e utilizar o tempo que é possível de forma consciente, levando em consideração de que quem cuida precisa ser cuidada e estar bem para desempenhar todas as suas funções de maneira equilibrada e leve”, comenta.

Para ela, neste quesito, a prática da espiritualidade, independentemente da religião, sem dogmas, pode oferecer suporte emocional e clareza para lidar com desafios cotidianos, ampliando a sensação de conexão e apoiando as mulheres especialmente no papel materno.

Algumas práticas simples que podem ser incorporadas a rotina:

Respiração consciente três vezes ao dia. Fazer pausas de três a cinco minutos



Caminhadas na natureza, ou pelo menos levantar-se e alongar o corpo três vezes ao dia



Se colocar também como prioridade, criando uma agenda de autocuidado semanal, com tempo só para si, ainda que seja uma hora



Saúde mental, cuidado com os pensamentos repetitivos, ansiedade e conteúdos online consumidos. Escolha nutrir a sua mente



Práticas terapêuticas integrativas como o reiki e acupuntura



Uso de aromas naturais na casa e ambiente de trabalho, aposte na lavanda, ylang ylang, bergamota e lótus



Organização da rotina alimentar, muitas cores no prato e água sempre ao alcance



Higiene do sono: menos aparelhos, apostar na leitura para equilibrar a mente e descansar adequadamente

“Neste mês das mães, convido cada mulher a se olhar com mais gentileza, acolhimento e profundidade. Cuidar de si é uma semente de saúde emocional que floresce também em quem está ao seu redor. A mulher saudável transforma o mundo, começando por dentro de si. E a longevidade saudável da mulher é o pilar da família, portanto, cuidar-se também é um ato de amor para com as pessoas que você mais ama”, diz.

