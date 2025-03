Dia Mundial do Sono: a alimentação favorece um descanso de qualidade?

O sono desempenha um papel fundamental na regulação do ritmo biológico do corpo, impacta desde a memória e o humor, e até a imunidade e a produção hormonal. E para ter um descanso de qualidade, a alimentação equilibrada é essencial. No Dia Mundial do Sono, Gisele Pavin, head de nutrição, saúde e bem-estar da Nestlé Brasil, destaca a importância da nutrição na relação com as noites de qualidade.

“Uma alimentação balanceada é fundamental para a produção adequada de neurotransmissores e hormônios que regulam o sono, como a melatonina. Incluir alimentos ricos em vitaminas do complexo B, como grãos integrais, legumes e verduras de folhas verdes escuras, pode auxiliar na síntese de melatonina e serotonina, promovendo um sono de qualidade”, afirma.

Além de promover o descanso, a melatonina também exerce funções antioxidantes, de imunidade e na produção de outros hormônios importantes. É também um hormônio produzido pela glândula pineal a partir da serotonina e tem sua liberação influenciada pela exposição à luz. À medida que a noite cai, sua produção aumenta, ajudando a garantir um sono reparador.

Para potencializar a saúde do sono, a adoção de hábitos saudáveis também é necessária. Entre as principais recomendações da profissional, estão:

Faça higiene do sono: criar uma rotina relaxante antes de dormir, evitando telas e luzes intensas no período noturno.



criar uma rotina relaxante antes de dormir, evitando telas e luzes intensas no período noturno. Evite alimentos estimulantes antes de dormir: substâncias como cafeína, encontradas no café, chá preto, chá verde, chá mate, refrigerantes, chocolate e guaraná em pó, podem prejudicar o sono.



substâncias como cafeína, encontradas no café, chá preto, chá verde, chá mate, refrigerantes, chocolate e guaraná em pó, podem prejudicar o sono. Pratique ações relaxantes: tomar um banho quente, diminuir as luzes do ambiente e evitar estímulos sonoros intensos ajudam a preparar o corpo para o descanso.



tomar um banho quente, diminuir as luzes do ambiente e evitar estímulos sonoros intensos ajudam a preparar o corpo para o descanso. Tenha uma rotina de exercícios físicos: a atividade física constante contribui para um sono mais profundo, desde que realizada em horários que não impactem a hora de dormir.



a atividade física constante contribui para um sono mais profundo, desde que realizada em horários que não impactem a hora de dormir. Evite álcool e cigarro: o consumo dessas substâncias pode comprometer a qualidade do sono e afetar a recuperação noturna do organismo.



o consumo dessas substâncias pode comprometer a qualidade do sono e afetar a recuperação noturna do organismo. Suplementos podem auxiliar: alguns nutrientes podem estimular a produção natural de melatonina. A suplementação é uma opção para aqueles que necessitam de suporte adicional, auxiliando na regulação dos ciclos circadianos e proporcionando um descanso reparador.

“Ter uma boa noite de sono não depende apenas do tempo que passamos na cama, mas também da qualidade do descanso. Pequenas mudanças na rotina alimentar e no estilo de vida podem fazer toda a diferença na disposição e na saúde ao longo do dia. É sempre importante buscar o direcionamento de profissionais para tomadas de decisão e uso de suplementações”, orienta Gisele.

