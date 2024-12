A comilança, a correria em épocas de festas de final de ano e o excesso de bebidas alcoólicas, assim como o calor, impactam rapidamente o metabolismo e resultam em inchaço, indisposição, má-digestão, ganho de peso, entre outros mal estares que acabam comprometendo as celebrações, as viagens e os passeios.

Metabologista e PhD em endocrinologia pela Universidade de São Paulo (USP), Elaine Dias JK elenca alguns alimentos anti-inflamatórios e desintoxicantes para incorporar ao cardápio.

“Eles também eliminam gordura, proporcionam bem-estar e vitalidade”, explica a especialista. Ela destaca a importância de cada um e a sua respectiva função no organismo:





- Chá verde natural: contém antioxidantes que podem ajudar na desinflamação

- Abacaxi: possui bromelina, uma enzima que auxilia na digestão e redução da inflamação



- Peito de frango: fonte magra de proteína, fundamental para manter a massa muscular

- Azeite de oliva (duas colheres ao dia): rico em ácidos graxos saudáveis, auxilia na redução da inflamação

- Amêndoas: fonte de gorduras saudáveis e fibras. Sugestão de porções com 20 gramas e três vezes por semana

- Peixe: fonte de ácidos graxos ômega-3, benéfico para a saúde cardiovascular

- Pera: rica em fibras para a digestão

- Iogurte natural desnatado: fornecerá proteínas probióticas para a saúde intestinal

- Chá de hortelã: pode ajudar na digestão e aliviar inchaço

- Lentilha: boa fonte de fibras e proteínas vegetais

- Nozes: fonte de ácidos graxos ômega-3 e proteínas. Ideal 20 gramas de porção e três vezes por semana





Elaine ressalta a importância de beber bastante água ao longo do dia e adaptar as porções conforme as necessidades individuais. “São alimentos saudáveis e nutritivos, que promovem saúde e bem-estar e são recomendados o ano todo”, reforça a médica.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba em primeira mão notícias relevantes para o seu dia