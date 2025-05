Dieta certa traz qualidade de vida para gatos obesos; veterinárias explicam

Interessada por alimentação, comportamento e ciência, iniciou sua carreira no Estado de Minas como estagiária de Saúde e hoje é repórter da área. Vencedora do Prêmio de Jornalismo CDL/BH, também já cobriu política, cultura, esportes e temas gerais.

Apesar da aparência fofa e arredondada, um pet acima do peso pode estar longe de ser saudável. A obesidade é uma doença e deve ser tratada com o mesmo cuidado dedicado a qualquer outro problema de saúde. Dados recentes apontam que cerca de 41% dos cães e até 40% dos gatos no Brasil apresentam sobrepeso ou obesidade.

As médicas-veterinárias Taís Angélica e Bruna Damiani, do Hospital Veterinário Taquaral, em Campinas, explicam que há várias causas possíveis para o excesso de peso em cães e gatos, desde alimentação inadequada até distúrbios hormonais, e reforçam que a prevenção, o diagnóstico e o tratamento devem ser realizados com base em exames e com acompanhamento profissional.

“As consequências da obesidade são inúmeras e afetam diretamente a qualidade e a expectativa de vida do animal”, afirma a endocrinologista Taís. “Não existe uma fórmula única para o emagrecimento. A prescrição da dieta deve levar em consideração idade, espécie, raça, doenças associadas, estilo de vida, entre outros fatores. Por isso, é importante que o tutor procure orientação profissional”, complementa a nutróloga Bruna.

Um exemplo positivo de reeducação alimentar é o gato Eliot, que passou por acompanhamento especializado. Castrado aos sete meses, Eliot manteve o peso ideal até os quatro anos, quando começou a engordar progressivamente. Chegou a pesar 14 kg, mas, com a dieta correta e o tratamento adequado, atualmente varia entre 9 kg e 9,3 kg — ainda que não tenha atingido o peso-alvo estimado pelas veterinárias, de 8 kg.

Eliot antes do acompanhamento Arquivo Pessoal/Divulgação

“Os exames nunca deram alterados. Ele era literalmente um gordinho saudável, mas o sobrepeso estava deixando-o cada vez mais lento. O que mais melhorou foi o ânimo: subir em cama e sofá não é mais complicado como antes, ele se tornou ágil”, conta a tutora Léia Scaramal Kawai.

Eliot depois do tratamento com endocrinologista e nutrólogo Arquivo Pessoal/Divulgação

Segundo ela, Eliot não se adaptou a passeios com coleira, mas hoje mora com a família em uma casa com escadas e mais espaço, o que também favorece a mobilidade. “Ele sempre teve o perfil de gato que prefere ficar no chão e adora dormir. Agora, com a ração indicada, está muito bem.”