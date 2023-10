683

Pets castrados e os que estão em fase de envelhecimento são particularmente mais predispostos ao ganho excessivo de peso Freepik

Gatos e cães que sofrem com excesso de peso têm maior probabilidade de desenvolver problemas cardiovasculares, diabetes, enfermidades ortopédicas, além de outras condições que afetam diretamente sua qualidade de vida.





O controle de peso como forma de prevenção da obesidade e também de sua manutenção são fundamentais para que o gato ou cão tenha uma vida saudável. "Manter o peso ideal do animal, além do acompanhamento do médico veterinário, auxilia na prevenção de doenças, como problemas respiratórios e cardíacos, enfermidades osteoarticulares, dermatológicas, gastrointestinais, neoplasias, entre outros. Muitos tutores relatam que, após a perda de peso, seu pet tornou-se mais ativo, alerta e disposto a fazer atividade física", explica a médica veterinária e coordenadora de comunicação científica da Royal Canin Brasil, Priscila Rizelo.Pets castrados e os que estão em fase de envelhecimento são particularmente mais predispostos ao ganho excessivo de peso, devido a mudanças fisiológicas e a necessidade energética. Por isso, a alimentação durante o primeiro ano de vida desempenha um papel crucial na determinação da condição corporal durante a fase adulta dos pets.O alimento correto indicado pelo profissional influencia no controle do peso. O tipo de alimento, a quantidade, o número de refeições e o costume de oferecer petiscos contribuem diretamente para a obesidade. "Adaptações na dieta, a partir de um alimento rico em proteínas e fibras, ajudam a minimizar a sensação de fome, trazendo maior saciedade ao animal", complementa Priscila.