Com nova unidade inaugurada em janeiro, a Copa Cozinha, café e restaurante localizado na Savassi, em Belo Horizonte, enfrentou dois episódios de entupimento na rede de esgoto em menos de 40 dias de funcionamento. O motivo: descarte de fraldas e excesso de papel higiênico nos vasos sanitários. Em ambas as ocasiões, o estabelecimento precisou acionar empresas especializadas para fazer a desobstrução.

As ocorrências aconteceram durante fins de semana, períodos de grande movimento no espaço. Em uma delas, o problema teve início ainda na sexta-feira e se agravou no sábado. A rede sobrecarregada fez o esgoto retornar e vazar para a rua. A casa precisou interditar banheiros, reorganizar o atendimento no jardim e fechar janelas para conter o forte odor.

Segundo Maíra Sette, sócia-proprietária, o caso das fraldas foi especialmente alarmante. Uma delas foi encontrada já no encanamento e outra no banheiro infantil, que possui fraldário. Mesmo com todo o cuidado na estrutura, o descarte incorreto comprometeu o funcionamento da casa e a experiência do público.

Além dos entupimentos, um item delicado da decoração também desapareceu: o porta-papel de renda renascença, que foi retirado da parede. Desde então, o papel toalha passou a ser deixado sobre a pia, até que um substituto possa ser providenciado.

A equipe da Copa Cozinha publicou nesta quarta-feira (21/5), nas redes sociais, um comunicado explicando o transtorno, no qual pede desculpas a quem foi impactado e reforça o apelo por cuidado coletivo. Segundo o texto, cada detalhe do espaço foi pensado com carinho, e preservar o ambiente é uma forma de fazer parte da comunidade.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Quitanda, Sobremesa e Bolo. (@copa_cozinha)







Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Quitanda, Sobremesa e Bolo. (@copa_cozinha)

">

O comunicado gerou reações de apoio e indignação entre clientes e seguidores, que manifestaram solidariedade e surpresa diante dos episódios. “Sinto muito. Que vocês não desanimem ou percam essa vontade de estar sempre recebendo com tanto carinho e qualidade”, comentou uma cliente. Em outro comentário, um usuário declarou: “O senso de coletivo passou longe. Surreal!”; “Que triste saber que existe esse tipo de cliente... Mas existe... E sigamos.”; e “Vocês são maravilhosas!”.

Descarte inadequado

Em uma entrevista ao Estado de Minas, o especialista em esgoto da Copasa, Filipe Bicalho, o descarte de fralda e papel higiênico em excesso e outros resíduos sólidos é uma das principais causas de entupimento nas redes internas. Itens como guimbas de cigarro, cotonetes, fio dental, camisinhas e absorventes não devem ser jogados no vaso sanitário. Esses materiais, além de causar bloqueios, são prejudiciais à rede de esgoto como um todo.

Outro fator agravante é a ligação indevida entre redes de esgoto e pluviais. Quando a água da chuva é canalizada para a rede de esgoto, o sistema não suporta o volume e pode transbordar, espalhando esgoto pelas ruas.

Empatia e conscientização

Apesar do transtorno, a casa relata que muitos frequentadores demonstraram empatia e solidariedade. Houve mensagens de apoio, preocupação com a situação e até ajuda prática durante os momentos mais críticos.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Para evitar novos episódios, a equipe vai reforçar a comunicação, com orientações presenciais e discretas em momentos de troca de fralda, além de conteúdos educativos nas redes sociais. A intenção, segundo Maíra, é seguir promovendo hospitalidade e carinho no espaço que é pensado para todos.

“O mais importante é enaltecer quem respeita e compartilha esse cuidado com o coletivo. A gente continua vibrando no positivo”, finaliza Maíra Sette.