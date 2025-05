Paula Pimenta lança hoje em BH "Apaixonada por você"

Paula Pimenta lança neste sábado (17/5), em Belo Horizonte, “Apaixonada por você”. Após o sucesso dos romances “Fazendo meu filme” (2008) e “Minha vida fora de série” (2011), a escritora belo-horizontina decidiu se arriscar na seara da crônica e publicou “Apaixonada por palavras” (2012) e “Apaixonada por histórias” (2014). O novo livro da série traz crônicas com histórias da vida da autora ocorridas de 2019 até fevereiro passado.



Em 53 capítulos, ela aborda intimidades, reflexões e momentos profissionais – incluindo as gravações da adaptação de “Fazendo meu filme”, lançada em 2024 no Prime Video –, além de sua experiência com eventos como o surgimento do TikTok e o uso do termo “cringe”. Semelhante a um diário, cada crônica é acompanhada pela data em que foi escrita.



Os capítulos são curtos e leves. Consciente do hábito de leitura de seus fãs mais ávidos, a autora reconhece que o processo da escrita, muitas vezes, é ignorado por eles. “Acontece sempre. Às vezes, demoro meses escrevendo e, um dia depois do lançamento, já recebo mensagens falando: ‘Acabei. Quando sai o próximo?”, diz ela.



Maternidade



O hiato entre as publicações se deve ao empenho em continuar as histórias ficcionais. Além disso, foi necessário encontrar inspiração na vida pessoal, o que se concretizou com a maternidade.



“Apaixonada por você” é dedicado a Mabel, filha de Paula nascida em 2018. Ao longo do livro, as crônicas abordam momentos doces e desafiadores da maternidade, incluindo capítulos em que a autora conversa diretamente com a filha. Mabel já está lendo alguns capítulos da obra.



“Desde que o livro chegou para mim, a Mabel já leu quatro crônicas. Ela aprendeu a ler no ano passado e está avançada para a idade dela. Com este livro, me pediu indicações de capítulos, mas também foi folheando e escolhendo outros por conta própria. Ela já leu as minhas HQs [de “Fazendo meu filme”], mas este é o primeiro livro meu que vê”, comenta a autora.



O livro também aborda momentos difíceis que a escritora viveu, como a morte de seu pai, de dois gatos e a pandemia. Foi a confiança desenvolvida com os leitores, que receberam as crônicas de coração aberto, que lhe deu impulso para se expor cada vez mais, inclusive em seus momentos mais frágeis.



“Hoje em dia, nas redes sociais, a gente vê apenas o lado bom de tudo. Todos mostram só a felicidade. É muito raro alguém falar na internet: ‘Nossa, estou péssimo hoje’. Acho bom que, assim, as pessoas veem que a nossa vida não é uma linha reta”, afirma.



Sessão de autógrafos

O lançamento de “Apaixonada por você” está marcado para as 15h deste sábado (17/5), na livraria Leitura do Pátio Savassi (Av. do Contorno, 6061, São Pedro).

A partir das 10h, haverá distribuição de senhas para a sessão de autógrafos. Na recém-concluída Bienal Mineira do Livro, Paula Pimenta autografou quase 300 livros. “Agora é uma nova chance para quem foi à Bienal e não conseguiu a senha poder pegar um autógrafo e me dar um abraço”, diz a escritora.

“APAIXONADA POR VOCÊ”

• Paula Pimenta

• Editora Gutenberg (176 págs.)

• R$ 59,80

