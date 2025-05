O SBT raiz está de volta. Daniela Beyruti anuncia nova grade da emissora

Graduanda em jornalismo na Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG). No jornal Estado de Minas, atuou como estagiária no caderno de cultura entre 2023 e 2024, quando assumiu o cargo de repórter no mesmo caderno.

A partir de 26 de maio, o SBT vai exibir nova grade de programação. As mudanças foram anunciadas nesta quinta-feira (15/5), durante coletiva de imprensa com a presença de Daniela Abravanel Beyruti, presidente da emissora, e apresentação de Gaby Cabrini e Gabriel Cartolano.

O objetivo da reformulação é resgatar a essência do canal de Silvio Santos (1930-2024), transmitido em Minas Gerais pela TV Alterosa, formando o SBT/Alterosa.

Entre os destaques estão o retorno de atrações clássicas como “Bom Dia & Companhia”, que saiu do ar em 2022; “Casos de família”, que deixou a programação em 2023; e o tradicional “SBT repórter”.

“Não é um reposicionamento, é o resgate do que o SBT sempre foi”, explicou Daniela Beyruti. A grade trará novidades como os doramas, famosas séries asiáticas, sobretudo da Coreia do Sul, que vêm conquistando o público brasileiro. Diversas atrações ganharão novo horário.

Daniela Beyruti explicou que a reformulação se baseou em pesquisas com o telespectador. A nova fase da emissora busca oferecer entretenimento de qualidade e informação confiável, marcas registradas do SBT

ao longo de mais de 40 anos, reforçou a executiva, filha de Silvio Santos.

“A gente muda, escuta, aprende e mostra o que o povo gosta, do jeito que o povo quer. Evoluímos e nos reinventamos, mas sem perder a essência. Vamos levar alegria e informação para toda a família”, afirmou a presente da emissora. “Mais que inaugurar nova grade, é voltar à nossa essência. É o SBT raiz”, anunciou Daniela.

Três etapas

A nova programação será implantada em três fases. A primeira, em 26 de maio; a segunda, em 2 de junho; e a última, em 9 de junho. As mudanças começam com a volta do “SBT manhã”, jornalístico apresentado por Darlisson Dutra, que será exibido a partir das 4h45.

Patati e Patatá comandarão 'Bom dia &Companhia' nas manhãs do SBT/Alterosa Rogério Pallatta/divulgação

O vínculo com o público infantil será retomado com o “Bom Dia & Companhia”, agora apresentado pelos palhaços Patati e Patatá de segunda a sexta-feira, das 9h às 11h. A atração contará com prêmios, convidados, brincadeiras, desenhos inéditos e as tradicionais ligações por telefone.

“Queremos ser um lugar de confiança para as crianças”, explicou a presidente do SBT. “Nossos conteúdos serão feitos com amor e carinho para que as crianças possam deixar a TV ligada, sem preocupação nenhuma, e no futuro se tornar uma lembrança cheia de alegria”, completou Patatá.

A novela infantil “A caverna encantada” vai trocar a faixa noturna pela tarde, às 13h45. Outras mudanças atendem a pedidos do público, que deseja ver atrações mais cedo. O “Programa do Ratinho” será exibido às 21h45, enquanto “A praça é nossa” passará para as 22h45.

Apresentadora Christina Rocha volta ao 'Casos de família' e promete: 'Vou fazer de tudo para reconquistar o público' Rogério Pallatta/divulgação

“Casos de família” retorna sob o comando de Christina Rocha, às 14h45. “Estou muito feliz em estar aqui novamente. Vamos fazer de tudo para reconquistar o público. Tenho certeza de que o Silvio está feliz neste momento. Estou voltando com muita vontade”, declarou Christina, presente à coletiva.

Os doramas estreiam às 16h45, com a exibição da produção sul-coreana “Meu amor das estrelas”. Em seguida, às 17h45, vai ao ar o dramalhão mexicano “Eternamente apaixonados”. Ambos foram anunciados para 2 de junho.

Já o “SBT Repórter” será exibido a partir de 9 de junho, às 22h45 de terça-feira, sob o comando de César Filho.

As manhãs de sábado continuam dedicadas ao público infantil, sob o comando de Silvia Abravanel. “A gente está resgatando o SBT antigo. 'Sábado animado' completa 30 anos e eu estou aqui há 15. É incrível representar esse universo. É um privilégio levar entretenimento infantil com brincadeiras que hoje em dia as crianças não conhecem mais”, declarou ela. O programa vai ao ar das 6h45 às 10h30.

O dorama 'Meu amor das estrelas' estreia em 2 de junho, às 16h45 Reprodução

Boninho

Daniela Beyruti descartou a estreia este ano de um reality de confinamento sob o comando de Boninho, ex-Globo.

“A gente continua querendo ele, e ele continua nos querendo, mas precisamos nos planejar para isso”, afirmou a presidente do SBT.

Ao longo do segundo semestre, novas atrações e reformulações devem ser anunciadas.

Aos domingos, seguem os campeões de audiência: “Domingo legal”, com Celso Portiolli, “Roda a roda”, com Rebeca Abravanel, e “Programa Silvio Santos”, comandado por Patrícia Abravanel.