'Caravana do Silvinho', do SBT, abre edital para artistas plásticos

Homenagem a Silvio Santos (1930-2024), proprietário do SBT, a exposição “Caravana do Silvinho” recebe projetos de pintura inspirados no comunicador que fez história na televisão brasileira. A mostra vai levar 45 esculturas do apresentador para diferentes cidades do país a partir deste ano, com patrocínio da Tele Sena e da Liderança Capitalização, com apoio da Granero Transportes. O edital está disponível no site da Caravana do Silvinho até 25 de maio.

“Meu pai sempre fez parte da vida dos brasileiros, e essa é uma maneira de mantê-lo próximo do público de uma forma artística e interativa. Uma homenagem nossa, de todas as filhas, para ele e seu extenso público”, destaca Cintia Abravanel, filha de Silvio.

Kobra, um dos principais nomes da arte urbana brasileira, vai pintar uma das esculturas da exposição. “Caravana do Silvinho” foi apresentada no SBT/Alterosa durante o programa comandado por Patrícia Abravanel, outra filha de Silvio Santos, com a presença de sua irmã Cíntia e de Kobra.

De acordo com a organização, "artistas selecionados usarão a escultura do personagem Silvinho, em fibra de vidro, como suporte para expressar seu talento e criatividade; 45 obras de 1m60cm, com 20cm de base, serão espalhadas por shoppings e lugares públicos, como estações de trem".