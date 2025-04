'Trilogia matriarcas' homenageia a filósofa Helena Theodoro no CCBB BH

A carioca Helena Theodoro foi a primeira mulher negra a conquistar o doutorado em filosofia no Brasil, o que ocorreu em1985. Hoje com 81 anos, ela é autora de pesquisas que colaboraram para o conhecimento do país sobre cultura negra, samba, carnaval e religiões de matriz africana.

Quarenta anos após a conquista, o CCBB BH abre a ocupação “Trilogia matriarcas”, que até 26 de maio homenageia Helena Theodoro com show, peças, exposições e exibição de filmes, além de palestras e rodas de conversa.

No próximo sábado (26/4), às 11h, a filósofa participa do debate “Encontro de gerações: Mulheres negras no cinema” ao lado de Eliane do Carmo e Adélia Sampaio. Em 28 de abril, às 11h, ela vai ministrar a palestra “Princípio feminino nas filosofias africanas”.

Fabiana Cozza faz o show de abertura da ocupação, nesta quarta-feira (23/4), às 19h. Em dezembro de 2024, a cantora abriu o evento na capital paulista, a convite da própria Helena Theodoro.

“Os pesquisadores negros, que recriam as narrativas hegemônicas sobre a história do país, sempre foram esquecidos. A exposição é excelente oportunidade para as pessoas conhecerem a professora Helena Theodoro, seu pensamento e sua arte. Como criadora, ela tem desenvolvido enredos para escolas de samba do Rio de Janeiro e colaborado com carnavalescos que têm feito enredos belíssimos sobre a cultura negra e afrodiaspórica”, afirma Fabiana Cozza.

A cantora convidou para se apresentar com ela o cavaquinista mineiro Fernando Bento. Em show intimista, a dupla mostrará repertório que valoriza a palavra e a poética do samba, com canções de Dona Ivone Lara, Cartola e Moacyr Luz.

“A gente resolveu interpretar aquilo que deleita nossas vozes. O lirismo de Cartola, Dona Ivone Lara, Délcio Carvalho e Moacyr Luz tem sido cada vez mais raro no território do samba. Atualmente, está tudo muito rápido, pensa-se apenas em entreter o público”, afirma Fabiana.

Fabiana Cozza vai destacar o lirismo do samba no repertório desta quarta (23/4), no CCBB de BH Marcos Hermes/divulgação

Destaques da agenda deste mês são os espetáculos inspirados em histórias de Helena Theodoro. O primeiro, “Mãe preta”, ficará em cartaz desta sexta-feira (25/4) a 24 de maio, às 19h, com sessões às sextas e sábados.

Dirigida por Lucelia Sergio, a peça acompanha a mãe negra de luto pela morte do filho caçula, que encontra na ancestralidade a força para reconstruir a própria vida.

No próximo domingo (27/4), às 19h, estreia o monólogo “Mãe de santo”, com direção de Luiz Antônio Pilar e Vilma Melo no papel principal. A atriz interpreta uma personagem que marca a história de diversas mulheres negras.

O espetáculo aborda a responsabilidade das mães de santo no comando das comunidades a que pertencem e sua forte ligação com a espiritualidade. As sessões ocorrerão aos domingos, até 25 de maio.

O último capítulo da trilogia, “Mãe baiana”, ficará em cartaz da próxima segunda-feira (28/4) a 26 de maio, às 19h, sempre às segundas. Retoma-se a história da mãe que perde o filho e encontra consolo quando compreende a forma como sua avó lida com a morte.

Em 2022, a atriz Léa Garcia (1933-2023) interpretou a avó na versão audiovisual de “Mãe baiana”. Por isso, faz parte da programação a mostra “Baobá de memórias – Uma homenagem a Léa Garcia”, em cartaz até 26 de maio, com visitação de quarta a segunda-feira, das 10h às 22h.

A versão gravada da peça será exibida às quartas e quintas, às 15h, entre os dias 30 de abril e 22 de maio.



“TRILOGIA MATRIARCAS”

Homenagem à filósofa Helena Theodoro. CCBB BH (Praça da Liberdade, 450, Funcionários). Programação vai desta quarta-feira (23/4) a 26 de maio. Hoje (23/4), às 19h, show de Fabiana Cozza e Fernando Bento. Ingressos dos espetáculos: R$ 30 (inteira) e R$ 15 (meia), à venda no site do CCBB e na bilheteria da casa. As demais atividades têm entrada franca.

