"Palavra mineral" une jornalismo e poesia

O livro “Palavra mineral” (Literíssima), que reúne versos de 56 jornalistas mineiros, será lançado na próxima quinta-feira (24/4), em Belo Horizonte. A antologia inédita destaca a simbiose entre o jornalismo e a poesia.

É a primeira obra editada pelo selo Casa de Jornalista Editora. Carlos Barroso, organizador do volume, informa que o selo pretende veicular poemas, crônicas, contos e romances de profissionais da imprensa e da comunicação, além de textos de investigação jornalística.

“'Palavra mineral' não consegue responder à complexa pergunta sobre como o jornalismo influencia a poesia e vice-versa. Mas, por meio desta obra, será possível observar um paralelo instigante entre o fazer poético e o fazer jornalístico, as sensibilidades, invenções e criatividades envolvidas”, afirma Barroso.

“Trata-se de uma relação mútua através de décadas, desembocando no trabalho de cada autora e cada autor”, diz o organizador, atual presidente da Casa de Jornalista.

Também poeta, Carlos Barroso observa que a antologia não evidencia apenas as afinidades entre jornalismo e poesia. De acordo com ele, as dessemelhanças estão presentes nos versos de 56 repórteres de várias gerações.

Modernista

Entre os autores está Austen Amaro, considerado precursor do modernismo em Minas Gerais, que publicou em 1926 o livro “Juiz de Fora, poema lírico”, ilustrado por Pedro Nava,

O lançamento ocorreu no Bar do Ponto, local de encontro de intelectuais em BH, celeiro de talentosos jovens escritores da capital mineira, fundada poucos anos antes. Entre eles, Carlos Drummond de Andrade, Cyro dos Anjos e Emílio Moura.

A pintora Tarsila do Amaral, ícone do modernismo brasileiro, estava presente ao lançamento de “Juiz de Fora, poema lírico”.

As mulheres se destacam em “Palavra mineral”. Uma destas vozes femininas contemporâneas é Rita Espeschit, jornalista e autora de 20 títulos publicados em português e espanhol.

Na antologia, Rita assina o poema “Babel”, que pode ser lido a seguir:

“Outrageous:

esta salada

de lenguas,

insalata enlatada

of Latins relatives.

What I lack:

vergüenza

en mi cara pálida,

disparando

disparatadas palavras

with disconcerting

unconcern.

The score:

Babel um,

Esperanto

zero.

OS AUTORES

Afonso Borges, Alécio Cunha (in memoriam), Alexandre Marino, Austen Amaro (in memoriam), Beth Fleury, Brenda Marques, Bruno Mateus, Calbercan, Carlos Barroso, Carlos Diamantino Alkmim, Clara Arreguy, Dinorah Carmo, Eduardo Murta, Esdras Paiva, Fernando Magaldi, Gil Sotero, Guilherme Minassa, Guilherme Pena, Henry Corrêa de Araújo (in memoriam), Jairo Fará, Jalmelice Luz, João Etienne Filho (in memoriam), João Evangelista Rodrigues, Jorge Fernando dos Santos, José Cerqueira, José Carlos Aragão, José Edward Lima, José Maria Cançado (in memoriam), José Maria Rabêlo (in memoriam), Kid Moreira, Kiko Ferreira, Laudeir Borges, Leida Reis, Letícia Finamore, Luciana Aquino, Luciana Avelino, Luciana Tonelli, Magaly Reinaldo, Mara Parrela, Marcelo Passos, Márcio Fagundes, Márcio Metzker, Marcus Mendra (in memoriam), Olympio Coutinho, Raphael Vidigal Aroeira, Regis Gonçalves (in memoriam), Rita Espeschit, Roger Deff, Rogério Hilário, Sidneia Simões, Silvana Oliveira, Sílvio Ribas, Sulamita Esteliam, Wagner Merije, Walter Sebastião e Wir Caetano.

“PALAVRA MINERAL”

• Antologia de poemas de jornalistas mineiros

• Organização: Carlos Barroso

• Selo Casa de Jornalista/Literíssima

• 271 páginas

• Lançamento quinta-feira (24/4), das 19h às 22h, na Casa de Jornalista (Avenida Álvares Cabral, 400, Centro)