Graduanda em jornalismo na Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG). No jornal Estado de Minas, atuou como estagiária no caderno de cultura entre 2023 e 2024, quando assumiu o cargo de repórter no mesmo caderno.

Raul Seixas (1945-1989) completaria 80 anos em 2025. É o roqueiro baiano que o Festival Internacional de Corais (FIC) homenageia em sua 23ª edição, que será inaugurada nesta quarta-feira (23/4), no Conservatório UFMG, em Belo Horizonte, e se estende até dezembro, promovendo ações gratuitas em mais de 40 cidades mineiras.



O festival já prestou tributo a Ary Barroso, Heitor Villa-Lobos, Chico Buarque, Fernando Brant e Milton Nascimento. A escolha de Raul Seixas vai além da celebração dos 80 anos de seu nascimento. Em 2021, o tema do FIC foi “Sonhos”, inspirado na música “Prelúdio”, frequentemente interpretada pelos corais.



A letra diz: “Sonho que se sonha só / É só um sonho que se sonha só / Mas sonho que se sonha junto é realidade”. A canção, lançada em 1973, enquanto Raul estava exilado em Nova York, traz uma frase atribuída a Yoko Ono e também usada por ela na música “Now or Never”. Os versos foram o ponto de partida para a homenagem deste ano.



“O Raul tem diversidade de estilos, de gênero e se encaixa muito bem na proposta do canto coral”, afirma Lindomar Gomes, organizador do festival. Ele conta que, para realizar o tributo, o primeiro passo foi entrar em contato com os familiares do artista. “Conversei com Kika Seixas, ex-esposa do Raul, que vai relançar seu livro conosco, e com a filha dos dois, Vivi Seixas, que é DJ. As duas aprovaram a ideia de imediato”, diz.



Sociedade Alternativa

Natural de Salvador e um dos pioneiros do rock brasileiro, Raul Seixas ganhou projeção nacional ao participar do 7º Festival Internacional da Canção com as músicas “Let me sing, let Me sing” e “Eu sou eu e Nicuri é o diabo”. Ao longo da carreira, vendeu milhões de discos e criou, ao lado de Paulo Coelho, a Sociedade Alternativa – registrada oficialmente em 1974, com sede em seu apartamento no Rio de Janeiro. Morreu precocemente, aos 44 anos, vítima de pancreatite decorrente do consumo excessivo de álcool.



Anfitrião do FIC, o Coral Ensaio Aberto comanda a abertura do festival hoje, com participação do Coral PUC Minas e do cantor Gleison Túlio, natural de Pedro Leopoldo. No repertório estão as canções “Ave Maria da Rua”, a já citada “Prelúdio”, “O trem das sete” e outras obras menos conhecidas do artista baiano.



“Estou apaixonado pela riqueza que é Raul Seixas. Ele foi, de fato, o pai do rock brasileiro, e o legado que deixou é impressionante”, comenta Lindomar.



Ao longo do ano, o festival trará participações especiais. Lindomar Gomes destaca que tem feito contato com pessoas que fizeram parte da trajetória de Raul. “Marcelo Nova, roqueiro baiano que dividiu os palcos com Raul nos últimos três anos de sua vida, fará um show. Também teremos Silvio Passos, amigo próximo e fundador de um fã clube do Raul, além de apresentações da banda Raulzito e os Panteras, formada ainda na adolescência do cantor.”



A edição deste ano inclui ações no Lar de Idosos Dona Paula, no bairro Padre Eustáquio, e em uma aldeia Pataxó em São Joaquim de Bicas. As apresentações ocorrerão em teatros, praças, igrejas e centros culturais.



Já há datas confirmadas nas cidades de Tiradentes, Ouro Preto, Mariana, São João del-Rei, Prados, Contagem, Santa Luzia e Pedro Leopoldo, além dos espaços tradicionais em Belo Horizonte que sempre receberam o evento.



“A descentralização é fundamental para o fomento e a difusão da música brasileira nesse segmento do canto coral, que infelizmente ainda carece de políticas públicas nos âmbitos municipal, estadual e federal”, afirma Lindomar. “O FIC busca sensibilizar, fomentar e difundir a música brasileira por meio do canto coral”, completa. Está prevista a participação de mais de 100 grupos.



Bandas de rock

Um dos destaques será a apresentação em São Tomé das Letras, em um formato especial com bandas de rock. Já em 28 de junho, data exata do aniversário do cantor, Santa Luzia recebe uma grande comemoração pelos 80 anos de Raul Seixas. O evento contará com o relançamento do livro “Coisas do coração – minha história com Raul Seixas”, de Kika Seixas, um set da DJ Vivi Seixas, e as participações de Silvio Brito e Marcelo Nova.



Como já é tradição, o festival terá também uma música tema, interpretada pelos corais participantes. A composição prestes a ser lançada será de Cláudio Venturini, convidado especial por sua ligação com o rock, enquanto os arranjos serão escritos por Léo Cunha em parceria com Murilo Antunes.



“Muita gente ainda associa o coral apenas ao canto lírico ou à música sacra, mas a forma coral é uma das mais complexas e completas da música”, comenta Lindomar.



23ª EDIÇÃO DO FESTIVAL INTERNACIONAL DE CORAIS

Abertura nesta quarta-feira (23/4), às 12h30, no Conservatório UFMG (Rua Guajajaras, 100 – Centro, BH). Com Coral Ensaio Aberto e Coral PUC Minas. Participação especial de Gleison Túlio. Entrada gratuita sem retirada de ingressos.