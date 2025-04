Digão, dos Raimundos, expulsa fã de show

Formada pela UFMG, atua no jornalismo desde 2014 e tem experiência como editora e repórter. Trabalhou na Rádio UFMG e na Faculdade de Medicina da UFMG. Faz parte da editoria de Distribuição de Conteúdo / Redes Sociais do Estado de Minas desde 2022

Digão, vocalista e guitarrista dos Raimundos, brigou com um fã durante um show em um bar, em Fortaleza (CE), na última sexta-feira (18/4). O homem, que não foi identificado, deixou o local junto com os seguranças. Após a confusão viralizar nas redes sociais, o músico negou que a discussão teria motivação política.

“Vai embora, eu te dou o seu dinheiro. Aqui só tem gente feliz. Vocês gritaram sem anistia e eu respeitei, mas eu quero ser respeitado também”, disse o cantor no palco, enquanto o homem era levado pelos seguranças.

Durante a apresentação, um grupo de fãs começou a gritar "sem anistia", em referência aos golpistas do 8 de janeiro. Digão apoiou Jair Bolsonaro nas últimas eleições, mas, segundo o músico, a briga ocorreu após se sentir desrespeitado por um frequentador do bar.

"Um grupo de cinco ou seis pessoas começou a gritar 'sem anistia'. Cara, eu fiquei de boa, porque nunca usei o palco de palanque e, se tiver de falar alguma coisa de política, a gente fala através da música", disse Digão em suas redes sociais.

“A galera tem o direito de se manifestar e convivo muito bem com o contraditório. A galera falou ali umas quatro, cinco vezes e depois parou. Eu continuei a tocar e a mesma galera ficou pulando e cantando as músicas numa vibe maravilhosa”, continuou

Segundo o artista, o show continuou sem maiores problemas, até ele perceber que o homem estava mostrando o dedo do meio para ele. Foi aí que ele partiu para cima do homem. "Umas duas músicas depois, um cara, não era desse mesmo grupo, lá atrás, ficou levantando a mão, dando o dedo e fazendo carinha de mau para mim. Quando eu vi, falei: 'opa', desci, cheguei nele e falei: 'meu irmão, e agora? Bota o dedo na minha cara'", relatou.

O homem disse que era fã dos Raimundos e pediu para que o cantor tocasse mais músicas da banda. Porém, no show solo de Digão, o repertório conta com obras de outros artistas também. "Ele falou: 'Não, pô, você tem que tocar mais Raimundos' e retruquei: 'meu irmão, me respeita e respeita 99,99% das pessoas que estão aqui curtindo o show numa boa. Se você não está feliz, eu te dou o seu ingresso e você vaza daqui'. Aí, ele ficou me olhando assustado e os seguranças chegaram, começou aquela confusão”, contou.

Segundo Digão, amigos do homem disseram que era do Nordeste, o que o músico retrucou. “Pô, minha família é toda nordestina, eu também sou do Nordeste, sacou? Lá só tem gente boa que me respeita. Então, uma coisa que não tolero é falta de educação, falta de respeito, entendeu?”, indagou.

A icônica banda de rock Kiss, que se aposentou dos palcos em dezembro de 2023, fará uma apresentação especial entre os dias 14 e 16 de novembro em Las Vegas, a primeira desde o adeus. O evento foi batizado de “KISS Army Storms Vegas”. Reprodução O detalhe é que a banda fará o show sem maquiagem, estilo que a consagrou por longos anos. Gene Simmons, vocalista e fundador da Kiss, explicou ao “Las Vegas Review-Journal” que o grupo manterá a promessa feita ao fim da turnê “End of The Road” de nunca mais se apresentar da maneira clássica de identidade visual. Tilly antoine/Wikimedia Commons O “KISS Army Storms Vegas” terá uma série de atrações, incluindo o ex-guitarrista da Kiss Bruce Kulick, bandas que farão tributo e convidados especiais. Além disso, os músicos irão responder a perguntas enviadas pelos fãs. rjforster/Wikimedia Commons Em março de 2024, Gene Simmons declarou em entrevista ao portal G1 que vê uma queda de popularidade do rock e atribuiu esse fato ao próprios fãs do gênero. Toglenn/Wikimedia Commons "Não pode haver outro AC/DC, ou Metallica, porque as novas bandas não conseguem ganhar dinheiro suficiente", prosseguiu o ex-Kiss. flickr Toronto Social Review "Fãs de Taylor Swift pagam por música, fãs de rock não", completou o roqueiro na entrevista ao G1. Reprodução/Instagram Formada em Nova York em 1973 por Paul Stanley e Gene Simmons, a banda Kiss se tornou um ícone do rock and roll. Ela ficou conhecida por suas maquiagens extravagantes, shows teatrais e músicas contagiantes. Divulgação Com uma sonoridade que mescla hard rock, glam rock e heavy metal, o Kiss conquistou milhões de fãs ao redor do mundo com melodias fortes, guitarras pesadas e vocais poderosos. Divulgação As letras da banda costumam explorar temas como amor, rebelião e fantasia. Alguns dos maiores sucessos do Kiss incluem "Rock and Roll All Nite", "Detroit Rock City", "I Was Made for Lovin' You", "Beth" e "Shout It Out Loud". Reprodução site www.fanpop.com Cada membro da banda assumia uma identidade única por meio da maquiagem e do figurino: Paul Stanley como "The Starchild", Gene Simmons como "The Demon", Ace Frehley como "The Space Ace" e Peter Criss como "The Catman". Casablanca Records/Wikimedia Commons Foi essa teatralidade que contribuiu para a criação de uma experiência visual muito marcante nos shows da banda. John Pratt jtpratt/Wikimedia Commons Ao longo dos anos, o Kiss acumulou mais de 100 milhões de álbuns vendidos globalmente, tendo influenciado diversas bandas de rock e metal. flickr Raph_PH Além da música, o Kiss impactou a cultura pop com seus quadrinhos, filmes e outros produtos, tornando-se uma marca global que transcende o gênero musical. Reprodução Ao todo, o Kiss lançou 24 álbuns de estúdio, sendo "Kiss" (1974), "Destroyer" (1976), "Love Gun" (1977), "Alive II" (1977) e "Creatures of the Night" (1982) alguns dos mais importantes. Casablanca Records/Wikimedia Commons Em dezembro de 2023, a banda se aposentou dos palcos após mais de 50 anos de estrada. Tilly Antoine/Wikimedia Commons Até 2009, o Kiss tinha faturado mais dinheiro do que qualquer outra banda de rock, de acordo com informações da Live Nation Merchandise. Fliickr Eric Eles tinham mais de 5 mil produtos licenciados, desde camisinhas até caixões. A comparação era feita levando em conta turnês, licenciamento e vendas de outros grupos. Divulgação/Pophouse Voltar Próximo

Na publicação, Digão negou que tenha pedido a expulsão do homem do evento. "Não teve nada a ver com política como estão querendo falar por aí. Eu virei, voltei para o palco e, quando eu vi, estava o cara peitando os seguranças. Pô, aí ele tomou e foi colocado para fora. Já não era responsabilidade nenhuma minha, até porque não pedi para tirar ele”, garantiu.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

No final do show, o segurança informou que o homem já tinha arrumado confusão e tinha sido colocado para fora do bar naquele mesmo dia. “Só que ele estava com uma pulseira e entrou pelo outro lado, continuou causando e achou, né? Então, é isso, galera. Para não ficar o dito pelo não dito”, finalizou.