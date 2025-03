Banda mostra Milei com chifres de demônio em show no Lollapalooza

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A banda de rock argentina Dum Chica, em seu show no Lollapalooza em Buenos Aires, no último sábado (22/3), projetou no telão ao fundo palco imagens do presidente do país, Javier Milei, com o rosto ensanguentado e chifres de demônio.

O vídeo, que durava pouco mais de um minuto, finalizava com a cabeça de Milei explodindo. No palco, sacos de lixo compunham o cenário da apresentação da banda. Como era de se esperar, a plateia gravou as imagens e divulgou nas redes sociais, o que gerou debate.

Após a performance, o trio divulgou uma nota em seu Instagram dizendo que eram os únicos responsáveis pelas imagens, isentando o evento, os patrocinadores e a produtora do show ao afirmar que eles não sabiam do conteúdo que seria exibido.

O conjunto da vocalista Lucila Storino, da baixista Juana Gallardo e do baterista e Ramiro Pampin foi fundado em 2021, em Buenos Aires, e escolheu o cenário e grande plateia de um dos festivais de música mais populares do país para protestar contra o atual governo.

São Paulo recebe a edição brasileira do Lollapalooza no próximo final de semana.