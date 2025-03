Galeria GAL inaugura sede com exposição que reúne artistas contemporâneos

Graduanda em jornalismo na Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG). No jornal Estado de Minas, atuou como estagiária no caderno de cultura entre 2023 e 2024, quando assumiu o cargo de repórter no mesmo caderno.

Fundada pela arquiteta Laura Barbi, a galeria GAL atua há sete anos aproximando produtores, colecionadores e o público das artes em Belo Horizonte. Hoje (24/3), o espaço dá um novo passo em sua proposta de desconstruir os formatos tradicionais de exibição de arte, inaugurando uma nova sede no Bairro Cidade Jardim, na Zona Sul da capital.



Localizada em uma casa modernista da década de 1950, projetada pelo arquiteto Sylvio de Vasconcellos, a nova GAL é o quinto espaço ocupado pelo projeto itinerante, que, de 2021 até o fim do ano passado, esteve sediado no Sion.



O novo endereço reforça a proposta da galeria de ocupar espaços ociosos da cidade que dialogam com a arte contemporânea e a arquitetura, área de especialização de Barbi. “Essa interação sempre me instigou muito. Nosso objetivo é acompanhar de perto o que os artistas estão produzindo em Belo Horizonte e os novos nomes que estão surgindo no mercado”, afirma ela.



Laura explica que a ocupação de diferentes locais é um dos diferenciais do empreendimento. “A ideia é sempre buscar espaços interessantes para visitação, aproximando a arte do público dessa forma. Gosto de pensar onde podemos levar a arte, em quais lugares as pessoas circulam e onde teriam vontade de visitar. E, assim, sair um pouco do modelo tradicional do cubo branco das galerias”, acrescenta.



Ao longo dos anos, a GAL realizou mais de 35 exposições. A nova sede seguirá promovendo mostras individuais e coletivas, residências artísticas e outras formas de fruição da arte. Nas próximas semanas, o espaço abriga uma exposição coletiva com trabalhos de 29 artistas representados pela galeria, incluindo Fernanda Gomes, Julia Baumfeld e Juliana de Oliveira.



“É uma exposição comemorativa, que celebra os sete anos da galeria, reunindo todos os artistas com quem trabalhamos atualmente. Algumas obras instalativas poderão ser vistas apenas na abertura e não estarão disponíveis posteriormente”, explica Laura. Nesta segunda-feira, a entrada será aberta ao público, enquanto nos dias seguintes será necessário agendamento prévio.



Para gerar uma conexão mais direta e transparente entre os artistas e os interessados em adquirir suas obras, a galeria mantém um site onde o catálogo de obras está disponível com preços apresentados de maneira acessível e transparente.



O nome GAL é um acrônimo para Galeria de Arte Livre, mas também faz referência à cantora baiana Gal Costa (1945-2022). “Queríamos um modelo híbrido, que unisse essas ocupações na cidade e a transparência dos valores, para desmistificar a ideia de que a arte não pode ser acessível”, diz Laura. A ideia de abrir a galeria surgiu após um período em que morou em Londres e trabalhou na Embaixada do Brasil, organizando exposições de artistas brasileiros.



“Durante esse tempo, vivenciei uma mudança na forma como o mercado de arte passou a valorizar artistas emergentes, cujas obras tinham preços mais acessíveis por estarem no início da carreira.” No site da GAL, há obras a partir de R$ 300, enquanto outras ultrapassam os R$ 30 mil.



Laura Barbi diz estar animada com as mudanças trazidas com a nova fase. “Acho que há um potencial enorme para alcançar novos públicos e abrir esse patrimônio para a cidade”, aponta.



NOVA SEDE DA GALERIA GAL

• Inauguração nesta segunda-feira (24/3), das 17h às 21h,

• Rua Sinval de Sá, 586, 2º andar, Cidade Jardim, Belo Horizonte.

• A entrada é gratuita e aberta ao público.

• Depois, visitação mediante agendamento pelo número (31) 99370-8998