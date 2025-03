Cantor Netinho é diagnosticado com câncer no sistema linfático

Formada pela UFMG, atua no jornalismo desde 2014 e tem experiência como editora e repórter. Trabalhou na Rádio UFMG e na Faculdade de Medicina da UFMG. Faz parte da editoria de Distribuição de Conteúdo / Redes Sociais do Estado de Minas desde 2022

O cantor Netinho foi diagnosticado com câncer no sistema linfático, de acordo com nota divulgada pelo Hospital Aliança, em Salvador (BA), no site oficial do artista na manhã de hoje. Ele ficou internado entre os dias 25 de fevereiro e o último dia 21, depois de reclamar de fortes dores nas costas e dificuldades para andar.

Na ocasião, ele cancelou suas apresentações no carnaval. Segundo o boletim médico, Netinho, um dos maiores nomes do axé, está em acompanhamento onco-hematológico com a médica Glória Bonfim. O cantor recebeu alta e segue em tratamento com suporte médico especializado.

Em 2013, ele foi diagnosticado com um tumor benigno no fígado e passou por cirurgia, após sentir fortes dores abdominais. Ele foi submetido a uma biópsia e, durante o procedimento, teve uma das veias rompida, precisando passar por um processo cirúrgico.

Em 2019, Netinho passou por um cateterismo. Ele descobriu o problema durante um exame de rotina. Além disso, entre 2014 e 2018, Netinho passou por diversas internações, com trombose e três AVCs (Acidentes Vasculares Cerebrais).