Conheça Déborah Morato, a mineira do ‘Pequenas empresas & grandes negócios’

“Vim de terras mineiras trazendo nosso tempero e um ‘tiquim’ de sotaque para a equipe”. Foi assim que a jornalista Déborah Morato iniciou sua apresentação em rede nacional, em 8 de março, como a nova repórter do “Pequenas empresas & grandes negócios”.



Exibido aos sábados, às 7h50, o programa de empreendedorismo da Globo destaca histórias de sucesso, tendências de mercado e dicas para quem deseja se dedicar a novas atividades.



Estagiária



Natural de Divinópolis, na Região Central de Minas, Déborah, de 39 anos, iniciou sua trajetória na televisão como estagiária do SBT/Alterosa. Trabalhou na produção e foi operadora de áudio, caracteres e teleprompter.



Antes da estreia em rede nacional, a jornalista idealizou e apresentou o “Espia só”, exibido aos sábados, às 11h45, na EPTV Sul de Minas, afiliada da Globo. A atração estreou em novembro de 2023 e, com apenas um ano no ar, recebeu o Prêmio Rede Globo de Melhor Programa Semanal Local.



Ao ser chamada para o “Pequenas empresas & grandes negócios”, Débora ficou feliz e apreensiva. “Eu não esperava o convite, ele veio com um pouco de insegurança, alegria e tristeza ao mesmo tempo. ‘Espia só’ é um filho que deixei, mas sei que este programa premiado vai continuar alçando grandes voos. Além disso, o convite significa que tenho capacidade e meu trabalho está sendo reconhecido”, comenta Déborah.



Com duas décadas de profissão – fez roteiros, edição, apresentação e produção –, a jornalista se sente apta para o desafio das reportagens voltadas para o empreendedorismo. A maior dificuldade, revela, é a distância de casa. Após morar a vida toda entre Divinópolis e Belo Horizonte, agora Déborah vive em São Paulo.



Em sua estreia no “Pequenas empresas”, em 8 de março, ela comandou o quadro “Mulher empreendedora”, conversando com Sheila Makeda, produtora de cosméticos para cabelos afro a partir de ingredientes naturais, como as sementes de Marianna Cyrillo, outra entrevistada daquela edição.



Em 15 de março, Déborah fez reportagem sobre a mergulhadora de Ilha Grande (RJ) que criou negócio de artesanato a partir de redes de pesca retiradas do fundo do mar.



“O empreendedor faz a roda girar no Brasil. Me encanta viajar pelo país em busca de grandes histórias de pequenos empreendedores. O programa é para quem busca ideias e dicas de mercado, mas também para aqueles que sonham em empreender e procuram sugestões de como começar. É a vitrine de quem já começou e dá certo, mas também é escola sobre como se manter no mercado de forma criativa”, explica.



Oportunidade

Recém-chegada à atração, Déborah deseja representar ao máximo o povo e a cultura de sua terra natal, Minas Gerais.



“Hoje, a televisão oferece liberdade maior, não é mais engessada como há alguns anos. Então, é uma oportunidade de levar o nosso sotaque para a tela nacional. Posso sugerir histórias de empreendedores mineiros para o programa”, afirma Déborah Morato.



“PEQUENAS EMPRESAS & GRANDES NEGÓCIOS”

Programa exibido aos sábados, às 7h50, na TV Globo