Regina Duarte vai aparecer na Globo pela primeira vez desde 2020

Regina Duarte fará sua primeira aparição na Globo desde sua saída da emissora, em 2020, para integrar a Secretaria da Cultura do ex-presidente Jair Bolsonaro. A notícia de que a atriz gravou sua participação em um programa, dada primeiro pela coluna Play, do jornal O Globo, foi confirmada pela assessoria da emissora.

A atriz participa do especial de 60 anos da Globo. A programação gravada será alternada com shows com participações de músicos como Paulinho da Viola e Alexandre Pires.

Duarte tem história com a emissora e já apareceu em dezenas de produções Globo. Alguns de seus papéis mais conhecidos foram em "Selva de Pedra", de 1972, "Malu Mulher", de 1979, "Vale Tudo", de 1988 e "Rainha da Sucata", de 1990.

Nos últimos anos, a atriz fez críticas à Globo em suas redes sociais. "Muita gente da minha época, da minha geração, reclama e não assiste mais. É o preço que se paga por não conseguir agradar a todos, como a Globo já agradou antigamente, era 100% de audiência", afirmou.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Dentre os quadros do especial da Globo, um deles relembrará também vilãs célebres das novelas, como a Perpétua de "Tieta", vivida por Joana Fomm, a Nazaré Tedesco, de Renata Sorrah em "Senhora do Destino", e Carminha de "Avenida Brasil", papel de Adriana Esteves.