Morre Daniel Sabbá, surfista, apresentador e ator da TV Globo

Daniel Sabbá morreu aos 70 anos. A informação foi divulgada por meio das redes sociais do ator e surfista. A causa da morte não foi revelada.

"Ele se foi, mas deixou um legado que permanecerá vivo nas memórias de todos que tiveram o privilégio de conhecê-lo. Daniel foi uma pessoa de coração generoso, sempre disposto a espalhar bondade e a transformar a vida daqueles ao seu redor", diz a nota publicada em seu Instagram.

Sabbá foi apresentador do canal CNT, emissora de televisão do Rio de Janeiro, e chegou a atuar de novelas da TV Globo. Ele também se tornou conhecido pela carreira no surf e por gostar de esportes radicais.

O apresentador sofreu um grave acidente em 2021 e enfrentou sequelas, como paralisia dos movimentos. Ele também teve um câncer no nariz.

Início da carreira como apresentador

O primeiro programa apresentado por ele foi o "Sabbá show", que foi ao ar em dezembro de 2000 pela CNT. Antes, ele era conhecido como importante surfista no Rio de Janeiro e chegou a disputar campeonatos.

Em 2019, ele afirmou em entrevista ao canal Rap 77, no YouTube, que a prática esportiva também o levou a ter um contato maior com a música e o teatro nos anos 1980, quando iniciou a carreira de ator.

Novelas da Globo

Sabbá fez participações nas novelas "Belíssima", "América", "Paraíso tropical" e "Pecado capital", na TV Globo. Mesmo sem papéis de destaque nas tramas, o surfista costumava destacar a carreira como ator nas redes sociais e compartilhar fotos em que posa com artistas.

