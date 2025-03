Plágio de Mariah Carey? Juiz toma decisão em caso sobre hit de Natal

Formada pela UFMG, atua no jornalismo desde 2014 e tem experiência como editora e repórter. Trabalhou na Rádio UFMG e na Faculdade de Medicina da UFMG. Faz parte da editoria de Distribuição de Conteúdo / Redes Sociais do Estado de Minas desde 2022

A Justiça de Los Angeles decidiu que não há plágio no megahit de Mariah Carey “All I want for Christmas is you”, uma das mais conhecidas músicas de Natal. A cantora e o co-autor, Walter Afanasieff, venceram o processo, sem ir a julgamento.

Em 2023, os compositores americanos Andy Stone – conhecido como Vince Vance — e Troy Powers pediram uma indenização de US$ 20 milhões (R$ 113 milhões) alegando que a música de Mariah Carey, lançada em 1994, era um plágio de uma canção dos dois, lançada em 1989 com o mesmo título.

O advogado dos compositores, Gerard P. Fox, disse, em nota enviada à imprensa, que está decepcionado com a decisão. Ele declarou que sua experiência como juízes neste nível é que "quase sempre rejeitam um caso de direitos autorais de música. É preciso apelar para reverter e levar o caso ao júri. Meu cliente tomará uma decisão em breve sobre apelar. Nós entramos com base nas opiniões de dois renomados musicólogos que lecionam em grandes faculdades."

No processo, Stone e Powers alegam que “All I want for Christmas is you” contém uma “estrutura linguística única em que uma pessoa, desiludida com presentes caros e confortos sazonais, quer estar com seu ente querido e, consequentemente, escreve uma carta para o Papai Noel”. Com isso, eles acreditam que Mariah e Afanasieff ouviram a música de 1989 – que chegou à posição 31 na parada Hot Country da Billboard — e violaram os direitos autorais ao retirar elementos significativos dela.

A defesa disse que os escritores empregaram clichês natalinos comuns que existiam antes de ambas as músicas, e que a música de Carey os usou de forma diferente. Além disso, afirmou que os compositores não cumpriram o ônus de mostrar que as músicas são substancialmente semelhantes.

O juiz Ramírez Almadani, responsável pelo caso, decretou sanções contra Stone e Powers e seus advogados, dizendo que o processo era frívolo. Além disso, declarou que os advogados "não fizeram nenhum esforço razoável para garantir que as alegações factuais afirmadas tenham suporte probatório".

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Os compositores devem pagar ao menos os honorários advocatícios de Mariah e seu parceiro em “All I want for Christmas is you”.

A canção se tornou um sucesso atemporal, alcançando o primeiro lugar na Hot 100 da Billboard nos últimos seis anos consecutivos. No entanto, a música já foi tema de uma briga entre Mariah e Afanasieff sobre quem escreveu a música. Mas o caso nunca foi levado à Justiça.