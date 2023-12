Não dá para falar em Natal sem pensar nas músicas do período. E em uma cantora que se destaca ao fazer músicas temáticas. Mariah Carey, que fez a carreira no pop e R&B, se consolidou justamente por causa das canções natalinas. Foi por isso que, em 2018, ela ganhou o apelido de "Rainha do Natal", pela revista The New Yorker.

O sucesso das músicas fez com que a cantora fizesse uma turnê temática em 2023. "Merry Christmas one and all" teve 13 shows nos Estados Unidos e no Canadá. Mariah também escreveu o livro infantil "The Christmas princess: it’s 'Full of Wonder", que fala sobre a magia do Natal. Ela ainda estrelou o filme "All I want for Christmas is you", animação em que ela é uma protagonista que sonha em ganhar um cachorro de Natal.

A paixão da diva pelo feriado surgiu por causa da sua infância, quando passou por uma “vida difícil” e via na festa de Natal uma saída para a felicidade. Mariah conta que o amor pela data aumentou com a chegada de seus filhos. “É por isso que quero que meus filhos tenham tudo o que podem ter. Quero que eles entendam que podem ser o que quiserem", declarou em entrevista.

Sucesso na BillBoard

Além dos motivos pessoais, o Natal é a época em que Mariah Carey mais lucra. Em 2023, ela fez história e se tornou a única cantora a chegar ao topo da parada da BillBoard em cinco anos distintos. O sucesso é tão grande nesta época do ano que outros artistas evitam lançar músicas no mês de dezembro sabendo que é quase impossível vencer a concorrência.

Até o momento, em 2023, a americana completou 13 semanas no topo do ranking, sendo a mais ouvida na principal parada de singles dos Estados Unidos, com "All I want for Christmas is you". A música faz parte do álbum temático "Merry Christmas", lançado em 1994. No disco, ela dá voz a clássicos como "Silent night" e "O holy night", além de composições próprias, como ‘"esus born on this day" e "Miss you most".

O álbum causou estranhamento entre os fãs da Mariah, já que as músicas de Natal geralmente eram lançadas quando os artistas estavam em baixa, mas a cantora estava no auge do sucesso. Porém, justamente pelo apego pessoal de Carey com a data, ela resolveu lançar as músicas natalinas.

"All I want for Christmas is you" caiu no gosto do público: são 29 anos com a música no topo do ranking. Para que o hit volte às paradas de sucesso, Mariah aposta na divulgação – que, a cada ano, tem uma estratégia diferente. Ela já fez novo videoclipe, remix e até uma colaboração com Justin Bieber.

Além disso, faz sucesso por outro motivo: sua música já tem apego afetivo com o Natal. Ela se tornou trilha sonora de momentos em família e troca de presentes.